Site O Pantaneiro é destaque em campanha do Governo de MS sobre Aquidauana

A presença do totem do O Pantaneiro nesta campanha é simbólica / O Pantaneiro

Em meio à exuberância natural do Pantanal sul-mato-grossense, o município de Aquidauana tem ganhado visibilidade nacional com a nova campanha publicitária do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que valoriza o ecoturismo como vetor de desenvolvimento sustentável. Um dos destaques da ação é o totem do site O Pantaneiro, instalado em ponto estratégico, que simboliza a conexão entre a tradição local e a comunicação moderna.

O totem, que leva a identidade visual do portal de notícias O Pantaneiro, funciona como um marco físico da presença digital do jornal, que há anos acompanha de perto o cotidiano da região. Durante a campanha, ele se tornou um ponto de parada para turistas e moradores, servindo como referência para informações sobre atrativos naturais, eventos culturais e iniciativas de preservação ambiental.

Aquidauana, conhecida como a “porta de entrada do Pantanal”, tem se consolidado como destino de ecoturismo, oferecendo experiências únicas como trilhas, passeios de barco, observação de aves e vivências com comunidades tradicionais. A campanha do governo estadual busca justamente reforçar esse potencial, promovendo o turismo responsável e sustentável.

“A presença do totem do O Pantaneiro nesta campanha é simbólica. Representa o papel fundamental da imprensa local na valorização da nossa cultura, na divulgação das belezas naturais e no fortalecimento da identidade pantaneira”, destacou um representante da Fundação de Turismo de MS.

Com a iniciativa, o Governo do Estado reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza os veículos de comunicação que contribuem para contar as histórias e preservar a memória do povo sul-mato-grossense.

