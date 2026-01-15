Acessibilidade

15 de Janeiro de 2026 • 20:16

Buscar

Últimas notícias
X
Ecoturismo

Site O Pantaneiro é destaque em campanha do Governo de MS sobre Aquidauana

A campanha do governo estadual busca justamente reforçar esse potencial, promovendo o turismo responsável e sustentável

Da redação

Publicado em 15/01/2026 às 17:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A presença do totem do O Pantaneiro nesta campanha é simbólica / O Pantaneiro

Em meio à exuberância natural do Pantanal sul-mato-grossense, o município de Aquidauana tem ganhado visibilidade nacional com a nova campanha publicitária do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que valoriza o ecoturismo como vetor de desenvolvimento sustentável. Um dos destaques da ação é o totem do site O Pantaneiro, instalado em ponto estratégico, que simboliza a conexão entre a tradição local e a comunicação moderna.

O totem, que leva a identidade visual do portal de notícias O Pantaneiro, funciona como um marco físico da presença digital do jornal, que há anos acompanha de perto o cotidiano da região. Durante a campanha, ele se tornou um ponto de parada para turistas e moradores, servindo como referência para informações sobre atrativos naturais, eventos culturais e iniciativas de preservação ambiental.

Aquidauana, conhecida como a “porta de entrada do Pantanal”, tem se consolidado como destino de ecoturismo, oferecendo experiências únicas como trilhas, passeios de barco, observação de aves e vivências com comunidades tradicionais. A campanha do governo estadual busca justamente reforçar esse potencial, promovendo o turismo responsável e sustentável.

“A presença do totem do O Pantaneiro nesta campanha é simbólica. Representa o papel fundamental da imprensa local na valorização da nossa cultura, na divulgação das belezas naturais e no fortalecimento da identidade pantaneira”, destacou um representante da Fundação de Turismo de MS.

Com a iniciativa, o Governo do Estado reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza os veículos de comunicação que contribuem para contar as histórias e preservar a memória do povo sul-mato-grossense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Melhorias

Aquidauana inicia manutenção na estrada de acesso ao Morro do Paxixi

Carnaval 2026

Folia nos Bairros inicia preparativos com programação descentralizada em Corumbá

Tecnologia

Distrito Águas do Miranda, de Bonito, recebe sinal 4G e telefonia móvel pela primeira vez

O benefício também se estende ao turismo, setor vital para a economia da região

Ecoturismo

Justiça extingue ação que contestava Taxa de Conservação Ambiental em Bonito

Publicidade

Controle de despesas

Prefeito de Bonito decreta medidas de contenção de gastos

ÚLTIMAS

Meteorologia

Equipe O Pantaneiro flagra formação de nuvem em funil em Campo Grande

O fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação desce da base de uma nuvem de tempestade e pode apresentar ventos giratórios

Desenvolvimento

Caravana da Sudeco vai acontecer em Bonito no mês de março de 2026

O objetivo é aproximar a autarquia federal dos municípios e facilitar o acesso a recursos e oportunidades de financiamento para o desenvolvimento regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo