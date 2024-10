Trabalho de inclusão no Bioparque Pantanal será apresentado em encontro nacional

Eduardo Coutinho

No próximo dia 29 de outubro, das 11h às 12h30, acontecerá uma mesa-redonda virtual como parte da programação do VI Encontro de Educadores da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB). A discussão terá como tema central “Acessibilidade em zoológicos e aquários”, reunindo especialistas da área para debater desafios e iniciativas inclusivas nesses espaços.

Entre os destaques da mesa, está a participação da diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri que apresentará o programa de inclusão “Bioparque para Todos – Iguais na Diferença”. Desenvolvido no Bioparque Pantanal, o projeto visa ampliar a acessibilidade e promover uma experiência igualitária para visitantes com deficiência e neurodivergentes, reafirmando o compromisso do local com a inclusão e a acessibilidade.

O debate é uma oportunidade para discutir como zoológicos e aquários podem ser mais acessíveis, indo além das adaptações físicas para oferecer experiências educativas e significativas a todos os públicos. A iniciativa é essencial para ampliar a conscientização e disseminar boas práticas na área.

Para Maria Fernanda também autora do programa de inclusão é uma honra ser convidada para participar do evento, levando em consideração que o tema é fundamental não só para garantir que todos tenham acesso a espaços de lazer, mas também para promover uma experiência inclusiva e transformadora. “No Bioparque Pantanal, o programa 'Bioparque para Todos - Iguais na Diferença' reflete nosso compromisso com a inclusão de pessoas com diferentes habilidades e necessidades. Acreditamos que o acesso ao lazer e o conhecimento deve ser universal, e, por isso, desenvolvemos iniciativas que promovem a acessibilidade em todas as suas formas”.

O evento é gratuito e aberto ao público, e promete inspirar profissionais e instituições a investir em ações que garantam acesso universal e promovam a valorização das diferenças.

Para participar e acompanhar a mesa-redonda, basta acessar o link disponibilizado pela AZAB.

Sobre o Bioparque Pantanal

O empreendimento vai além do lazer e oferece experiência e conhecimento para todos seus visitantes. Sendo a inclusão um dos pilares do Bioparque, o local conta com infraestrutura ampla, acesso a elevadores, intérpretes de libras, tecnologias assistivas como tabletes com audiodescrição e tradução em libras.

Deficientes visuais podem conhecer o “Espaço Biotátil”, espaço exclusivo para experiência tátil, além de guia de visitação, material didático e identificação dos tanques em braile.

Também são disponibilizadas cotas diárias, canal exclusivo para PCD’s, sala de acomodação sensorial, cadeiras de rodas, abafadores de ruído, cordão universal de deficiências ocultas, dentre outros recursos.