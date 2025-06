Tradicional carreata teve muito saudosismo pelo centro de Aquidauana

Carreata percorreu as ruas centrais de Aquidauana e mudou o cenário do trânsito para o saudosismo de outrora / (Foto João Éric)

Os jovens se impressionaram com os modelos dos carros, mas os anciãos reviveram emoções de outrora, com imagens comuns nas ruas de Aquidauana, da época de há quase meio século. Esta é a impressão resultante da tradicional carreata do Encontro de Relíquias de Aquidauana, realizada na manhã deste sábado (21).

Os reliqueiros concentraram suas “jóias preciosas” na Rua Manoel Antonio Paes de Barros, na Praça dos Estudantes, no centro de Aquidauana. Na frente, a famosa Brasília amarela, ano 1979, do reliqueiro Marcelo Pires, de São Jose dos Pinhais, no Paraná, cidade localizada há 1.157 quilômetros de Aquidauana.

Brasíia amarela puxou a carreata e confirmou o valor das relíquias para a população da área central de Aquidauana (Foto João Éric)

Ela foi seguida por dezenas de outras relíquias, entre a camionete F-100 cabine dupla, feita artesanalmente, em 1976. Tem no seu para-brisa, o adesivo do primeiro Encontro de Relíquias de Aquidauana, realizado em 2015.

Da concentração, a carreata seguiu pela Rua Teodoro Rondon, 7 de Setembro, Estevão Alves Corrêa, Marechal Mallet, Rua Augusto Mascarenhas, até chegar na Avenida Pantaneta, onde, desde quinta-feira (19), é realizado o 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana.

Os transeuntes pararam para manifestar apoio com acenos e palavras. Os comerciários foram para a porta das lojas ver o que estava acontecendo. Novos reliqueiros que chegaram na cidade para o evento, naquele momento, engrossaram a fila.

Vitória Barbosa foi contagiada pelo clima da carreata e acompanhou todo trajeto (Foto João Éric)

A carreata foi tão contagiante que algumas pessoas aderiram sem ser reliqueiro, como é caso da jovem Vitória Barbosa, que colou adesivo do nono encontro em sua biz, e participou do trajeto. Assim fizeram os integrantes do Grupo do Motoclube 4 Canecos e os motoboys.

O reliqueiro Rhobson Lima, da organização, agradeceu as equipes de apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e do Grupamento Especial Tático de Motos (Detam), da Polícia Militar do 7º BPM, e também do carro de som.