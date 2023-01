Tradicional Festa dos Reis de Águas de Miranda acontece no fim de semana

Medalhas aos participantes / (Foto: Divulgação)

No próximo sábado (7) e domingo (8), a cidade de Bonito comemora a 33ª edição da Festa de Reis do Distrito Águas do Miranda. O evento católico tradicional da comunidade e pela Associação Negra Quilombola Ribeirinha do Distrito faz parte do calendário cultural desde 2023.

A programação do evento conta com shows, gastronomia, torneio de futebol, celebrações religiosas, com procissão e missa, com a participação e colaboração dos moradores locais e da área rural da região, com apoio da prefeitura municipal.

Nesta edição, a Prefeitura de Bonito apoia com segurança do evento com a Guarda Municipal, Ambulância com equipe médica, barracas, tendas, Banheiro Ecológico adquirido com recurso próprio no valor de R$ 35 mil, iluminação do evento; já no Torneio de Futebol de Reis a Prefeitura cedeu, equipe de arbitragem, troféu, medalhas e bolas.

“Gostaria de parabenizar toda a organização deste evento tão importante para o calendário cultural do nosso município. A prefeitura fez de tudo para atender a organização do evento naquilo que foi solicitado em tempo hábil. Neste ano tive a alegria de cooperar com a festa fazendo uma doação pessoal. Que essa tradição seja mantida e que nunca acabe, contem comigo sempre, e com o apoio da prefeitura de Bonito” destaca o prefeito Josmail Rodrigues.

História da Festa

A comunidade Quilombola Ribeirinha Águas de Miranda, do distrito Águas de Miranda, certificada pela Fundação Cultural Palmares em 2012, realiza há mais de 30 anos, a Folia de Reis ou Festa dos Santos Reis. A festa, que reúne cerca de mil pessoas, no primeiro ou segundo final de semana de janeiro.

Inicialmente foi organizada apenas pela família Modesto, vinda da Bahia para o antigo Mato Grosso, e que mantinha a tradição há cerca de 100 anos, de pai para filho. A família Modesto continua presente na continuidade da folia, que tem como “Mestre da Bandeira” seu patriarca, Amarílio Modesto da Silva.

Durante a programação da festa ocorrem diversas atividades, como celebrações religiosas – com procissão e missa – shows, churrasco e torneio de futebol. Canções tradicionais e instrumentos musicais acompanham os grupos formados pelos três reis magos (representações), palhaços (bastiões) – com máscaras e apitos, que marcam a chegada e a partida da bandeira – rainha, coro, mestre (ou embaixador) e bandeireiro ou alferes da bandeira.