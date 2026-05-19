Tradicional Grande Prêmio de Turfe movimenta Hipódromo Municipal em Anastácio

Evento fez parte da programação de aniversário da cidade e contou com a presença do prefeito Cido e de secretários municipais
O turfe é uma tradição centenária em Anastácio, herdada da época em que a cidade era o principal centro de abastecimento da região na margem esquerda do Rio Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
O Hipódromo Municipal de Anastácio foi palco, no último domingo (25), de mais uma edição do tradicional Grande Prêmio de Turfe da cidade. A corrida de cavalos foi prestigiada pela população e integrou a programação de aniversário do município, que celebrou 61 anos de emancipação no dia 8 de maio.
O evento foi realizado pela Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura. O prefeito Manoel Aparecido (Cido) acompanhou de perto a festa ao lado dos secretários Luiz Abdalla (Esporte, Lazer, Juventude e Cultura), Fabiano Aparecido do Nascimento (Chefia de Gabinete), Francisco de Oliveira – Chico (Obras), Adriana dos Santos (Administração), Mary Beltrão (Assistência Social), João Fernando Guessy Braga (Saúde) e do presidente do Hipódromo Municipal, José Queiroz da Silva.
O turfe é uma tradição centenária em Anastácio, herdada da época em que a cidade era o principal centro de abastecimento da região na margem esquerda do Rio Aquidauana. As corridas de cavalo fazem parte da identidade cultural do município e atraem visitantes de cidades vizinhas, movimentando a economia local e fortalecendo as tradições pantaneiras.
A Prefeitura de Anastácio destacou a importância de preservar eventos como o Grande Prêmio de Turfe, que resgatam a história e promovem o lazer e a integração da comunidade. A expectativa é que a competição seja novamente realizada no próximo ano, mantendo viva a tradição equestre na região.
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