Aquidauana é novamente palco da tradicional romaria em louvor a Nossa Senhora Aparecida

Romaria na MS-450 / (Foto: Reprodução)

No próximo sábado, 12 de outubro, acontece a tradicional romaria em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A saída está marcada para as 4h, com os fiéis se reunindo em procissão em direção ao Santuário localizado na MS-450, em Piraputanga, Aquidauana. A programação inclui uma missa às 6h, que será seguida por um café compartilhado entre os participantes.

Além da romaria, a comunidade de Camissão, está realizando um tríduo em preparação para a festividade. As celebrações acontecem nos dias 9, 10 e 11 de outubro, com missas às 12h e às 19h, além de uma procissão que ocorrerá hoje, às 18h. A expectativa é de que a participação seja expressiva, unindo devotos em um momento de fé e reflexão.

A festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida é uma tradição que reúne milhares de pessoas, fortalecendo os laços comunitários e celebrando a religiosidade local. Os organizadores convidam a todos para se juntarem a essa manifestação de devoção e alegria.