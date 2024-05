Trilha de Longo Curso na Estrada Parque Pantanal está quase finalizada

A Prefeitura de Corumbá está trabalhando para concluir a implantação da Trilha de Longo Curso da Estrada Parque do Pantanal. O percurso começa no Buraco das Piranhas e termina no Lampião Aceso, na BR-262, proporcionando aos aventureiros apreciar a riqueza da fauna e flora da maior planície alagável do planeta.

“Na última semana, fizemos uma visita técnica ao longo de todo o percurso para finalizar o mapeamento da trilha de longo curso que será instalada. Avaliamos os pontos que precisam de algum reparo para atender essa modalidade de turismo e também conversamos com os donos das pousadas que serão parceiras dessa iniciativa”, explicou o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Eduardo Carvalho Ribeiro.

A inspeção técnica contou com o apoio da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (FundturMS) e da empresa J&F. As Trilha de Longo Curso são enormes corredores ecológicos que se transformam em ferramentas reconhecidas pela Legislação brasileira para ampliar a conectividade entre áreas preservadas garantindo a manutenção da vida selvagem e na melhoria de indicadores ecológicos.

Conforme a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso (Rede Trilhas), os atrativos são importantes aparelhos de recreação e de qualidade de vida com grande o potencial turístico e esportivo. As Trilhas de Longo Curso são catalizadoras de emprego e de renda principalmente nos serviços de apoio ao turista, favorecendo o desenvolvimento sustentável e minimizando o efeito de esvaziamento das áreas rurais.

Rede Trilhas

Em 2017, uma iniciativa articulada a nível governamental, por meio da Coordenação-Geral de Uso Público do ICMBio, movida pela experiência da Trilha Transcarioca e outros cases globais, iniciou o movimento para tirar do papel outros projetos de trilhas no Brasil.

O movimento ganhou reconhecimento legal com a publicação da Portaria Conjunta (MMA/MTur) nº 407, de 19 de outubro de 2018, que instituiu a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – Rede Trilhas, inserida no Programa Nacional de Conectividade de Paisagens - CONECTA, instituído pela Portaria MMA nº 75, de 26 de março de 2018.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá

