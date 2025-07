Turismo acessível é fortalecido em MS

Com o objetivo de tornar o turismo um direito efetivo para todas as pessoas, a Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) vem fortalecendo o Programa Turismo Acessível e Inclusivo — uma política pública que alia planejamento, formação técnica e sensibilidade social.

Entre os dias 30 de maio e 4 de julho, o Estado promoveu um Famtour na região turística Bonito / Serra da Bodoquena, reunindo vivências práticas, visitas técnicas e diálogo com empreendedores, gestores e profissionais com deficiência visual.

A ação envolveu a participação da equipe da Fundação, com destaque para a coordenadora do programa, Telma Nantes, e os técnicos Bolivar Porto, Audier Gomes e Oscar Martinez. Durante o roteiro, foram experimentadas diversas atividades em atrativos naturais e culturais, todas avaliadas sob a ótica da acessibilidade e da inclusão.

O roteiro

Em Bonito, as trilhas, cavalgadas e passeios contemplativos do Parque Ecológico do Rio Formoso mostraram que é possível unir segurança, lazer e natureza de forma acessível. A proposta do empreendimento é promover melhorias contínuas para garantir inclusão plena.

Já na Nascente Azul, o uso de trilhas táteis, rampas, decks acessíveis e equipe capacitada permitiu a participação de pessoas com deficiência em atrações como pêndulo humano e tirolesa, com mediação sensorial e tecnologia assistida.

A Casa da Memória Raída ofereceu uma imersão cultural sensível e inclusiva, com apresentações e objetos táteis voltados à valorização das raízes de Bonito. A acessibilidade foi ainda mais desafiada e superada em uma experiência de voo de asa delta com adaptação para participantes cegos. O empresário Marcelo Viva destacou o impacto transformador da atividade e o aprendizado gerado.

A trilha no Buraco das Araras encerrou o circuito com uma vivência sensorial rica em sons, espacialidade e mediação acessível. Guias de turismo relataram a importância da experiência para compreender, na prática, como descrever ambientes e torná-los inclusivos.

