Turismo de Aquidauana atrai governador de MS no final de semana

Governador de MS, Eduardo riedel, e família, em visita a uma das atrações turísticas de Aquidauana / (Foto Midias Sociais)

O potencial turístico de Aquidauana, cidade localizada na entrada do Pantanal Sul-Mato-Grossense, é inegável. O município tem diversas atrações já consolidadas e outras a espera de investimentos estruturais e de divulgação.

Uma atração consolidada é a Vinícula Terroir Pantanal, com vinhos sofisticados e a racional conciliação de sua produção com as exuberantes paisagens da natureza do Distrito de Camisão, em Aquidauana.

É natural os moradores de Campo Grande, a Capital de Mato Grosso do Sul, analisarem onde podem passar o feridão ou fim de semana, num passeio do tipo bate-volta. Aquidauana oferece inúmeras opções para isso.

E foi o que o governador do Estado, Eduardo Riedel, fez com sua família. Esteve na Vinícula Terroir Pantanal, foi recepcionado pelo empresário Gilmar França e disse que “o Terroir Pantanal, é uma vinícola que surpreende pela qualidade e pela experiência única no coração do nosso Pantanal. É um lugar que mostra como tradição e inovação podem andar juntas em Mato Grosso do Sul", conforme publicou em seu facebook, Cleomir Cristaldo.