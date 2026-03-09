Acessibilidade

10 de MarÃ§o de 2026 • 01:23

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Sustentabilidade

Turismo de Mato Grosso do Sul concorre ao M&E Awards 2026 em trÃªs categorias

O resultado geral serÃ¡ divulgado em 30 de marÃ§o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 09/03/2026 Ã s 21:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

MS concorre em trÃªs categorias: Sustentabilidade, Ecoturismo e Aventura / Prefeitura de Bonito

Mato Grosso do Sul estÃ¡ entre os destinos indicados ao M&E Awards Destinos do Ano 2026, uma das premiaÃ§Ãµes mais relevantes do turismo nacional promovida pelo Mercado & Eventos. O reconhecimento reforÃ§a o destaque do estado no cenÃ¡rio turÃ­stico brasileiro e evidencia o trabalho contÃ­nuo de promoÃ§Ã£o, estruturaÃ§Ã£o e valorizaÃ§Ã£o dos destinos sul-mato-grossenses.

MS concorre em trÃªs categorias: Sustentabilidade, Ecoturismo e Aventura, segmentos que refletem a vocaÃ§Ã£o natural do estado e a forÃ§a de destinos consolidados que atraem visitantes em busca de experiÃªncias autÃªnticas em meio Ã  natureza.

Segundo o diretor-presidente da FundaÃ§Ã£o de Turismo de MS "essa indicaÃ§Ã£o representa o reconhecimento do trabalho de Mato Grosso do Sul de posicionar seus destinos e, claro, dos prÃ³prios destinos, empresas e atrativos. Ã‰ todo um trabalho fantÃ¡stico que tem sido feito nas Ãºltimas dÃ©cadas e que reforÃ§a a lideranÃ§a de Mato Grosso do Sul no posicionamento do mercado de natureza, com foco total na sustentabilidade. Vamos torcer para que a gente consiga ganhar alguns desses prÃªmios. Esperamos que todos os sul-mato-grossenses e aqueles que acreditam num turismo melhor, num turismo mais responsÃ¡vel se engajem na votaÃ§Ã£o por Mato Grosso do Sul."

A votaÃ§Ã£o estÃ¡ aberta ao pÃºblico e segue atÃ© o dia 27 de marÃ§o. O resultado geral serÃ¡ divulgado em 30 de marÃ§o. Profissionais do setor, parceiros e admiradores do turismo brasileiro podem participar escolhendo seus destinos preferidos por meio do link:Â www.mercadoeeventos.com.br/votacao-me-awards-2026

O prÃªmio

Promovido pelo Mercado & Eventos, o M&E Awards Destinos do Ano 2026 foi criado para reconhecer os estados brasileiros que mais se destacaram ao longo de 2025 em Ã¡reas como promoÃ§Ã£o turÃ­stica, inovaÃ§Ã£o, sustentabilidade e geraÃ§Ã£o de resultados concretos para o setor.

Ao todo, sÃ£o 12 categorias e 18 destinos indicados. A seleÃ§Ã£o foi realizada por meio de uma curadoria composta pela direÃ§Ã£o e repÃ³rteres do veÃ­culo, alÃ©m de especialistas do trade turÃ­stico. Entre os critÃ©rios avaliados estÃ£o dados oficiais, desempenho em aÃ§Ãµes promocionais, desenvolvimento de produtos e contribuiÃ§Ã£o efetiva para o fortalecimento do turismo nacional.

A cerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o serÃ¡ realizada no dia 14 de abril, durante a WTM Latin America 2026, no estande do Mercado & Eventos, no Expo Center Norte, em SÃ£o Paulo.

Para Roy Taylor, presidente do Mercado & Eventos, a premiaÃ§Ã£o surge com o propÃ³sito de valorizar o trabalho realizado pelos destinos brasileiros. Segundo ele, a iniciativa reconhece quem contribui para o desenvolvimento do turismo no paÃ­s e tambÃ©m inspira novos destinos a investir em inovaÃ§Ã£o, qualificaÃ§Ã£o e promoÃ§Ã£o estratÃ©gica.

Cada categoria reÃºne trÃªs estados brasileiros que apresentaram desempenho consistente ao longo do Ãºltimo ano, com investimentos em estrutura, posicionamento de marca, promoÃ§Ã£o turÃ­stica e relacionamento com o mercado.

A indicaÃ§Ã£o de Mato Grosso do Sul reforÃ§a o protagonismo do estado em segmentos ligados Ã  natureza e ao turismo sustentÃ¡vel. O apoio do pÃºblico e dos profissionais do setor Ã© fundamental para ampliar ainda mais a visibilidade do destino no cenÃ¡rio nacional.

Â 

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na NotÃ­cia!

VocÃª tem alguma denÃºncia, flagrante, reclamaÃ§Ã£o ou sugestÃ£o de pauta? O Site O Pantaneiro estÃ¡ sempre atento aos fatos que impactam a nossa regiÃ£o e queremos ouvir vocÃª! Â 

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte Ã© garantido por lei, e sua informaÃ§Ã£o pode fazer a diferenÃ§a! Â 

AlÃ©m disso, vocÃª pode acompanhar as principais notÃ­cias, bastidores e conteÃºdos exclusivos sobre Aquidauana, AnastÃ¡cio e regiÃ£o em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: Â 

Â 

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Â 

Â 

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Â 

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Infraestrutura

Bonito inicia obras de pavimentaÃ§Ã£o em ruas do municÃ­pio

Homenagem

SeguranÃ§a pÃºblica marca presenÃ§a na programaÃ§Ã£o do Dia da Mulher em Bonito

Estrutura

Obras de drenagem em Bonito garantem acessibilidade da populaÃ§Ã£o

IntervenÃ§Ã£o faz parte do Programa de EficiÃªncia Municipal e vai interligar regiÃ£o do Hotel MarruÃ¡ ao sistema da PÃ©rsio Schamann

TradiÃ§Ã£o

5Âª Festa do Pequi comeÃ§a neste sÃ¡bado no Distrito de CamisÃ£o com entrada franca

Publicidade

TrÃ¢nsito

Prefeitura de Bonito restabelece sinalizaÃ§Ã£o em cruzamento

ÃšLTIMAS

Esporte

AnastÃ¡cio consagra trÃªs CampeÃµes Brasileiros no xadrez

MunicÃ­pio mostrou que o xadrez tambÃ©m Ã© espetÃ¡culo esportivo na etapa Regional no VII Campeonato de Xadrez Escolar e universitÃ¡rio da CBXE.

TrÃ¢nsito

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em Aquidauana

A vÃ­timaÂ apresentava vÃ¡rios ferimentos pelo corpo, machucado na perna, sangramento no rosto e suspeita de lesÃµes na cabeÃ§a e no quadril.

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo