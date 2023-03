Turismo de MS capacita agentes de viagens na Convenção Anual Schultz

Durante o evento haverá também exibição do vídeo 'Desbravador de Destinos' / (Foto: Divulgação)

A partir deste domingo (19) a quinta-feira (23), a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul participa da Convenção Anual Schultz, que tem como objetivo principal capacitar agentes de viagens sobre experiências e oportunidades únicas em vários destinos turísticos brasileiros. O evento busca a identificação das marcas, produtos ou destinos parceiros.

Segundo o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, a Convenção Schultz é um dos importantes eventos que o turismo do Estado tem participado nos últimos anos.

“Estar próximos a uma operadora importante como essa, significa colocarmos os produtos turísticos do MS cada vez mais em evidência. Isso possibilita que operadoras e agências aumentem a oferta de roteiros de MS e, consequentemente, o número de turistas que vêm ao estado”, explica.

Em 2023, a estratégia de atuação do Mato Grosso do Sul na 15ª edição da Convenção Schultz será colocar em evidência a marca turística do estado. Além do contato direto com agentes de viagens, haverá promoção da campanha de marketing dos destinos do MS nas mídias digitais e a comunicação visual estará exposta na Convenção.

Durante o evento haverá também exibição do vídeo ‘Desbravador de Destinos’, com imagens do ecoturismo e da natureza exuberante de Mato Grosso do Sul, além de realização da palestra “Venha desbravar o Mato Grosso do Sul”, que vai mostrar as peculiaridades dos destinos do MS para os agentes de viagens.

Na apresentação, a Rota Pantanal Bonito será destaque, com detalhes sobre a infraestrutura disponível, acessos e atrativos turísticos das regiões. O objetivo é preparar operadoras e seus agentes para atender, com qualidade, a demanda de turistas para os destinos do Estado.

Sobre a Convenção

A Convenção Anual Schultz configura uma ótima oportunidade para expor os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, pois ideia é que o Estado se mantenha num bom posicionamento no turismo nacional. Isso contribui para o incremento do fluxo turístico do estado de modo contínuo e sustentável.

Confira a programação no link convencaoschultz.com.br.