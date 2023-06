Turismo de MS faz capacitação sobre principais destinos na Convenção Anual BWT

Em mais uma ação estratégica para impulsionar e promover o incremento do fluxo turístico no Estado, a FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) apresenta os destinos turísticos do Estado e realiza capacitação para agentes de viagens durante a Convenção Anual BWT Operadora. O evento, realizado de 4 a 7 de junho, no município de Una (BA), reúne cerca 250 profissionais do turismo de todo o País.

A capacitação sobre os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul será realizada na manhã do dia 6 (segunda-feira). Durante o evento, Mato Grosso do Sul terá ainda um painel de divulgação da campanha nacional de divulgação “Desbravador de Destinos” e a apresentação dos vídeos promocionais.

O evento contará com a presença de fornecedores, prestadores de serviços e jornalistas especializados, além de assessoria de imprensa que fará, em tempo real, a divulgação dos acontecimentos nas principais mídias sociais e veículos de impacto no turismo.