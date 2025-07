Turismo de MS ganha destaque em evento internacional voltado ao público LGBT+

Divulgação

Mato Grosso do Sul será novamente o principal apoiador da LGBT+ Turismo Expo, que acontece no dia 24 de julho, em São Paulo. Esta será a quarta participação do estado no maior evento B2B de turismo LGBT+ da América Latina.

Além de uma apresentação no palco principal e estande próprio, o MS levará a marca “Isto é Mato Grosso do Sul” para toda a comunicação oficial do evento. Entre as novidades deste ano estão a rodada de negócios com o trade turístico sul-mato-grossense e a realização de uma fam tour com operadores internacionais da Itália, Espanha e Argentina. O grupo visitará destinos como Bonito, Serra da Bodoquena, Corumbá e fará um Cruzeiro Pantaneiro LGBT.