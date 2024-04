Turismo de MS leva cultura pantaneira à 11ª WTM Latin America

Stand de MS / Divulgação

De 15 a 17 de abril acontece uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina: a WTM Latin America. O evento B2B de viagens e turismo será realizado na Expo Center Norte, em São Paulo, e oferece oportunidades de negócios, acesso a compradores, influenciadores e profissionais relevantes e qualificados da indústria de viagens e turismo.

Mato Grosso do Sul estará presente nesta 11ª edição e, com apoio do Sebrae MS, com uma caravana com cerca de 30 empresários. O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, conta como será a participação do turismo do Estado.

"Mais uma vez nossa participação será recheada de novidades e lançamentos. O trade turístico sul-mato-grossense estará em peso num estante inovador, cheio de tecnologia, sustentável e com neutralização de carbono. Farei participação num painel sobre sustentabilidade, onde vou falar um pouco sobre o case de Bonito carbono neutro e faremos também apresentação e capacitação de operadores internacionais".

Além da participação no painel, a FundturMS realizará capacitações com Hosted Buyers e agentes de viagem. Intitulada ‘Mato Grosso do Sul: ecoturismo responsável, natureza e aventura segura’, a capacitação acontece no dia 16 de abril, no Teatro Transformation, das 09h às 09h50 e das 12h às 12h50, respectivamente. Estão confirmados 50 hosted buyers e 50 agentes de viagens.

Estão previstas também sessões do Speed Networking com a participação do trade turístico sul-mato-grossense nos dias 16 e 17 de abril, das 10h30 às 12h. Em um dia a sessão será com Hosted Buyers e no outro com membros do Buyers´Club.

MS terá um estande físico de 100m², com balcões de atendimento ao público e exposição dos destinos turísticos locais, onde haverá também uma exposição de artes destacando o talento dos artistas regionais Gabriel Gabino e Isaac de Oliveira.

No estande de MS também terá um espaço para Produção Associada, com demonstração de produtos de empresas de Mato Grosso do Sul:

BeeCo, uma marca dedicada a produção sustentável de mel e produtos apícolas de alta qualidade, que está ganhando destaque por praticar uma apicultura sustentável com manejo responsável e compromisso com a biodiversidade

Angí Chocolates, que colhe frutos nativos do Pantanal de forma sustentável e faz inclusão em seus chocolates agroflorestais, feitos do cacau à barra;

Degustação da Di Bonito Cachaça, uma marca de cachaça artesanal de alambique, que trabalha com a valorização da cultura e costumes do Mato Grosso do Sul.

E, com foco nas estratégias e ações que visam reduzir a pegada de carbono, a Fundação de Turismo de MS promove a neutralização de emissão de CO2 durante a WTM LA. Cada participante do evento que passar pelo estande poderá neutralizar carbono preenchendo o "carbonômetro", realizado pela empresa Compensei. É só escanear um QR Code e seguir as orientações.

Lançamentos

Como destaque do lançamento nacional da edição “Águas da Rota Gastronômica Pantaneira” haverá uma ativação gastronômica com a participação dos chefs Marcílio Galeano e Lucas Caslu. O Cooking Show acontecerá no estande do Mato Grosso do Sul (Rua J35), às 15h, durante três dias de evento.

“Também vamos fazer o lançamento do Festival de Inverno de Bonito, que é um evento que acontece já há muitos anos em Mato Grosso do Sul e agora levaremos para o cenário nacional com um grande motivador de gerador de fluxo turístico para o principal destino de ecoturismo do Brasil. Além de outras novidades que quem participar dos três dias de fera vai poder presenciar”, destaca Wendling.

Sobre a WTM LA

São esperados 27 mil profissionais de viagens, influencers, 620 empresas expositoras e mais de cem Hosted Buyers Internacionais, sendo 60% da América Latina e 40% de outros países para participarem de conferências qualificadas, destinadas a estimular discussões e o desenvolvimento do setor. A presença de Mato Grosso do Sul neste evento é uma importante ação de promoção e divulgação do turismo estadual e visa o aumento do fluxo de turistas no destino.

A agenda completa do evento pode ser conferida no www.wtm.com/latin-america/pt-br.html

*Com informações da Fundtur-MS.