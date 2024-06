Turismo de MS mantém funcionamento apesar de incêndios no Pantanal

Foco de incêndio no Pantanal / Foto: CBMMS

De acordo com o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, a ida ao Pantanal, por enquanto, continua viável. Os barcos hotéis estão realizando os passeios e até mesmo em áreas afetadas pela fumaça, como a Estrada Parque, o funcionamento permanece.

“Por enquanto não está inviável a ida ao Pantanal. A operação está 100%. Todas as pousadas pantaneiras ao longo de Aquidauana e Miranda, que sofreram muito pouco com a fumaça do fogo, não foram atingidas. Os barcos hotéis de Corumbá - tivemos contato ontem com todos os barcos-hoteis, via Acert MS, que é a Associação de Corumbá, inclusive Estrada Parque, que tem fumaça atingindo aquela área, mas estão funcionando normalmente, totalmente aberto”, afirmou Bruno Wendling em entrevista à TV Morena.

De acordo com ele, foram poucos cancelamentos de viagens. E os passeios continuam, apesar de algumas atividades poderem vir a ser prejudicadas, como os safáris terrestres.

Bruno Wendling garantiu que a Fundtur está acompanhando a situação e que vai fazer boletins semanais para mostrar as áreas de dificuldade de acesso e dar transparência à situação atual para dar suporte aos empresários e garantir informação e transparência aos turistas.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS