Turismo de MS participa de ação estratégica para promoção nacional do setor

Morro do Paxixi / Divulgação

O turismo de Mato Grosso do Sul será apresentado na 20ª edição do Fórum Panrotas, considerado um dos mais importantes eventos de troca de informações do setor turístico do Brasil, que será realizado nesta terça-feira (7) e quarta-feira (8), em São Paulo (SP).

Destinado a profissionais do turismo em geral, o evento exibe cases de sucesso de diferentes modelos de negócios que estão sendo reinventados pela tecnologia e pelo impacto do consumidor conectado em diferentes plataformas de comunicação.

“Mato Grosso do Sul é o principal apoiador do Fórum Panrotas e poderá apresentar estratégias do destino a um público de cerca de 800 operadores, agências, executivos de grandes empresas de turismo do País. Vamos apresentar campanhas promocionais do turismo estadual e, com isso, colocar o nome do MS cada vez mais em evidência”, disse Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

Público do evento

O Fórum Panrotas reúne as principais lideranças dessa indústria, com palestrantes do Brasil e do exterior. Na agenda estão palestras e painéis que discutirão o papel da liderança dentro das organizações com apresentação das tendências de marketing, distribuição, sustentabilidade, tecnologia e análises sobre comportamento do consumidor.

A estratégia de atuação da Fundação de Turismo no evento será colocar a atual campanha de comunicação do destino em destaque, com visibilidade à marca do turismo do Estado na cenografia do evento e nas apresentações de áudio e vídeo, anúncio na revista especial do Panrotas que será lançada durante o Fórum.

A participação no evento se mostra de grande importância para promoção e divulgação dos destinos turísticos com a intenção de fomentar o aumento do fluxo de turistas para Mato Grosso do Sul.