Turismo de MS participa de feiras nacionais e internacionais

Flutuação em MS / Foto: Divulgação

Até meados de outubro, o turismo de Mato Grosso do Sul terá uma forte participação em feiras nacionais e internacionais. Após a feira ABAV Expo, no Rio de Janeiro, o Estado marca presença na FIT América Latina que acontece de 30 de setembro a 3 de outubro em Buenos Aires para reforçar o trabalho com foco no mercado argentino.

“No mês passado já fizemos uma capacitação para agentes de viagem que trabalham com a principal operadora daquele país e eles estão com muito interesse em Mato Grosso do Sul, principalmente em Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal. Então, vai ser uma excelente oportunidade de estreitarmos relacionamento com operadores argentinos”, explica Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Mercado argentino

Durante 4 dias de evento, mais de 30 mil profissionais de viagens e turismo influentes e 1.700 empresas expositoras participam em rede e descobrem as últimas tendências do setor. Em sua última edição, a FIT América Latina contou com a participação de 51 países, 115.594 visitantes, sendo 34.351 profissionais e 81.243 de público em geral, que realizaram 3.914 encontros de negócios.

Em parceria com a Embratur, Agência Brasileira de promoção Internacional do Turismo, Mato Grosso do Sul foi selecionado por meio de edital e terá um balcão de atendimento dentro do estande do Brasil. A estratégia da Fundação de Turismo de MS é consolidar e incrementar o fluxo de turistas para o Estado, apresentando MS como destino de natureza, ecoturismo e aventura no Brasil, que é o segundo segmento mais procurado por turistas Argentinos, representando 11,1% de suas preferências.

Público interno

Wendling cita também os apoios a alguns eventos que acontecem no Estado, como o 1º Conut/MS - Congresso de Nutrição de Mato Grosso do Sul, que será realizado de 4 a 6 de outubro de 2023, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. “Esperamos que esses eventos possam atrair público para o Estado”, salienta.

O público participante do 1º Conut/MS, estimado em 450 pessoas, tem perfil sócio econômico capaz de consumir viagens para as principais cidades do MS, divulgar e promover os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul. Através da campanha promocional "Meu Estado, meu destino", o objetivo é promover o turismo interno através de ações que trazem visibilidade aos destinos e produtos turísticos regionais, a fim de estimular que os residentes em Mato Grosso do Sul realizem viagens dentro do Estado.

Segmento LGBTQIAPN+

MS também estará presente na 40ª Convenção Global da IGLTA, na cidade de San Juan, Porto Rico, que acontece de 4 a 7 de outubro. “Pela primeira vez vamos para a Convenção da IGLTA. Desde 2018 estamos trabalhando fortemente o segmento LGBT e agora nos sentimos prontos para ir para o mercado internacional para mostrar o que os destinos turísticos de MS têm de diferente e nosso posicionamento como destino friendly e apresentar nossas belezas para este que é um mercado que cresce muito e estamos muito felizes de poder participar desse evento”, salienta o diretor-presidente da FundturMS.

Esta é a maior e mais importante conferência do mundo voltada para o turismo LGBTQIAPN+, além de ser a maior convenção especificamente focada no segmento e também a mais antiga em sua categoria.

Apoio à comercialização

“Vamos também continuar as ações com a Azul, no evento ‘Agente Tá On’, em Belo Horizonte. Será uma ação muito boa de apoio à comercialização para colocarmos nossos produtos na prateleira da operadora Azul Viagens”, explica. O evento acontece dias 6 e 7 de outubro, no Expo Minas, na cidade Belo Horizonte (MG).

O ‘Agente Tá On’, etapa Belo Horizonte, faz parte de uma série de eventos realizados em estratégicos polos emissores de turistas, com o objetivo de divulgar os produtos e serviços que a Operadora Azul Viagens oferece para os destinos turísticos que recebem voos da Cia Aérea Azul. O evento será destinado a 800 agentes de viagens de lojas franqueadas e lojas multimarcas. A estratégia de atuação da Fundação de Turismo na participação no evento objetiva estreitar os laços entre os agentes de viagens, público consumidor e os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.

Ecoturismo e turismo de aventura

De 16 a 19 de outubro, acontece o Remote Latin America, na cidade de Cuenca, Equador, uma feira de viagens que reúne compradores de alto padrão norte-americanos, europeus e latinos, interessados na América Latina.

“Será a nossa primeira participação no Remote Latina America, no Equador, que é um evento muito legal e segmentado para o mercado de turismo de aventura e ecoturismo de alto padrão. Inclusive estaremos no evento para conhecer a dinâmica, participar do Market Place e apresentar um pouco sobre nossos destinos para os operadores internacionais presentes, pois temos a possibilidade de trazer esse evento para Mato Grosso do Sul.

O evento é realizado todos os anos em um destino diferente, remoto e com potencial para o desenvolvimento do turismo de alto padrão na América Latina. A edição de 2023 terá uma agenda de reuniões de negócios e palestrantes falando sobre sustentabilidade, turismo de experiência e tendências do mercado na América Latina.