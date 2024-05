Turismo de MS promove evento de imersão sobre seus destinos turísticos em SP

O evento, que é voltado para agentes e operadores, levará música, gastronomia, arte e artesanato / Divulgação

No próximo dia 16 de maio, o Governo do Estado, através da FundturMS (Fundação de Turismo de MS) realiza uma de suas maiores ações para apresentar o destino ao setor turístico de São Paulo, principal mercado emissivo de turistas para MS no país. O evento ‘Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza’, acontecerá no Solar Fábio Prado (antigo Museu da Casa Brasileira), na Av. Brigadeiro Faria Lima, Jardim Paulistano, das 14h às 21h.

O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, destaca a importância do evento de promoção do destino na capital paulista.

“Esta será uma grande ação de Mato Grosso do Sul este ano no mercado nacional. Um evento desenhado especialmente para MS e que vai reunir nossos destinos, nossa arte, cultura e nossa música num mesmo ambiente. Será no Solar Fábio Prado, antigo Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Lá os empresários sul-mato-grossenses terão a oportunidade de apresentar seus produtos, realizar reuniões de negócios com diversos de agentes de viagens e os principais operadores emissivos do Brasil que convidados especialmente para este evento. Será verdadeiramente uma experiência sobre Mato Grosso do Sul que iremos proporcionar ao nosso principal mercado emissivo, que é São Paulo”.

O evento, completamente inovador, proporcionará uma verdadeira imersão ao destino de Mato Grosso do Sul. Serão cerca de 250 convidados distribuídos entre operadoras de turismo, agentes de viagens, mídia especializada e influenciadores de São Paulo e região. O evento é um encontro de negócios dedicado a trazer novidades e estimular negócios sobre o destino Mato Grosso do Sul.

As operadoras de turismo e as agências de viagens serão envolvidas em um cenário que mostrará a cultura, a gastronomia e a música, além de mostrar a sustentabilidade do destino e a preocupação com o meio-ambiente.

Visando engajar o operador, o agente de viagens e a imprensa através de uma imersão nos atributos do destino, o evento será uma experiência completa, envolvendo capacitação e inspiração para o profissional, através da música, gastronomia, artesanato, apresentação de produtos e fornecedores e reunião de negócios.

E, com foco nas estratégias e ações que visam reduzir a pegada de carbono, a Fundação de Turismo de MS promove a neutralização de emissão de CO2 durante o ‘Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza’. Cada participante do evento poderá neutralizar carbono preenchendo o "carbonômetro". É só escanear um QR Code e seguir as orientações.

Gastronomia, música e arte

Apresentação gastronômica e coquetel com os Chefs Marcilio Galeano, Lucas Caslu e Felipe Caran, sendo a curadoria do Chef Paulo Machado. O cardápio será com base na edição “Águas da Rota Gastronômica Pantaneira”.

A atração musical será muito especial. Além de participações especiais dos músicos e artistas Gabriel Sater e Marcelo Loureiro, haverá ainda a musicalidade de Rodrigo Teixeira e Jerry Espíndola que, além de cantarem música tradicionais no cenário sul-mato-grossense, farão uma contação de histórias da cultura musical de Mato Grosso do Sul.

O cenário onde acontecerá o evento ‘Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza’ será um espetáculo à parte, pois lembrará o verde das matas, o alaranjado do pôr-do-sol pantaneiro e o azul cristalino das águas da região Bonito/Serra da Bodoquena.

Todo o cenário será uma exposição imersiva, com cenografia de Linda Benites, onde serão utilizadas peças dos artistas sul-mato-grossenses: o artesanato de Buga Peralta, com a exposição ‘Comitiva Pantaneira’, além de peças de outros artesãos sul-mato-grossenses. Nas artes visuais, uma exposição virtual de grandes artistas sul-mato-grossenses como Humberto Espíndola, Isaac de Oliveira e Gabriel Gabino.

O evento ‘Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza’ conta ainda com o apoio do Sebrae MS, Sesc MS, além da Fundação de Cultura de MS e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de MS).

Mercado emissivo

Segundo a plataforma Alumia, do Observatório de Turismo de MS da Fundtur, em 2023 desembarcaram 279.973 passageiros oriundos de São Paulo nos aeroportos de Mato Grosso do Sul. A estimativa é que cerca de 212.000 desses passageiros eram turistas.

*com informações da Comunicação FundturMS e Gerência de Mercado