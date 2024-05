Turismo de MS será representado em feira BNT Mercosul

Mais uma vez a FundturMS representará o turismo sul-mato-grossense na BNT Mercosul, considerada uma das principais feiras de turismo do Sul do Brasil. Voltada a agentes de viagens e operadores de turismo a BNT Mercosul acontece em Balneário Camboriú (SC), na sexta-feira (24) e sábado (25), e comemora 30 anos em 2024.

Segundo a gerente de Mercado da FundturMS, Marlise Gasparetto, a participação de Mato Grosso do Sul no evento é de extrema importância para o Estado atingir mercados relevantes e influentes.

"Mato Grosso do Sul participa do evento há vários anos e essa participação favorece o fomento e a promoção turística dos nossos destinos turísticos, além de gerar oportunidades de negócios. É um evento que permite levarmos informações sobre os nossos destinos por meio das capacitações que serão realizadas por empresários do MS, para que os agentes de viagens participantes sejam capacitados para vender nossos produtos a seus clientes, aumentando assim, o fluxo de turistas da região sul e da América do Sul para o Mato Grosso do Sul", explica.

O evento BNT Mercosul coloca destinos turísticos de todo o país diante dos melhores agentes de viagens e tem como principal objetivo o fortalecimento da atividade turística nacional, reunindo profissionais de turismo para geração de negócios entre fornecedores e compradores do Brasil e América do Sul. Ao longo de quase três décadas, a BNT também realizou edições no Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai e chegou a reunir 5000 profissionais em uma única edição.

Sabendo que a capacitação e promoção de destinos turísticos são ações de necessidade contínua, MS marca presença neste evento com o objetivo de consolidar cada vez mais a identidade de Mato Grosso do Sul como um importante destino turístico.

Com o apoio do Sebrae estadual, MS conta com a presença de 12 empresários do trade sul-mato-grossense para divulgar produtos turísticos e estreitar o relacionamento entre o mercado profissional do turismo e os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.