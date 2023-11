Turismo de MS tem três iniciativas finalistas do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023/24

Vinte e cinco iniciativas sustentáveis do turismo brasileiro foram classificadas para a final da 11ª edição do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023/24. Com o apoio do Ministério do Turismo, a iniciativa da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) tem como principal objetivo incentivar, reconhecer e dar visibilidade para ações que se destaquem com melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional no tripé social, ambiental e econômico, contribuindo com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

A Fundação de Turismo de MS está classificada com a iniciativa Bonito/MS – 1º Destino de Ecoturismo Carbono Neutro do Mundo, que apresenta as estratégias adotadas pela Fundtur-MS no enfrentamento à crise climática, especialmente ao incentivar práticas mais sustentáveis no território e promovendo um maior engajamento da sociedade no enfrentamento às mudanças climáticas.

O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, fala sobre o reconhecimento das ações da instituição em Bonito e dos atrativos sul-mato-grossenses. “Estamos felizes com esse reconhecimento. Iniciamos um movimento muito positivo no turismo do Estado com essa certificação, que não é o ponto final, mas sim o ponto de partida para que Mato Grosso do Sul se torne um Estado mais responsável. É um processo de organização que se inicia na Fundação há mais de 2 anos e que se amplia para os destinos. Hoje temos atrativos que aderiram à neutralização das emissões do carbono, hotel lixo zero e outras Instituições parceiras também incentivando essa iniciativa. Esse é o nosso compromisso com o Acordo de Glasgow e nossa contribuição para que Mato Grosso do Sul seja Carbono Neutro até 2030”, exalta.

Para a assessora de sustentabilidade e ação climática no turismo da FundturMS, Flávia Neri, “a iniciativa traz a oportunidade de uma ação local para um desafio global". "Estamos contribuindo com a mudança que queremos ver no mundo. Como signatários da Declaração de Glasgow, acreditamos que o turismo tem um papel transformador nas relações da sociedade com a natureza, e que pode contribuir para a regeneração de ecossistemas, biodiversidade e comunidades”, explica.

Além da Fundtur, Mato Grosso do Sul também estará representado na cerimônia de premiação com outras duas iniciativas: o Empreendimento Turístico RPPN Buraco das Araras, que conserva áreas naturais e fomenta o desenvolvimento do turismo sustentável, uma alternativa de baixo impacto e com geração de renda sem destruir os recursos naturais; e o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, com a iniciativa Vem Passarinhar MS, que incentiva o turismo de observação de aves e o ecoturismo, num movimento que tem contribuído para a descoberta de novos destinos turísticos, para a valorização da biodiversidade e o desenvolvimento local.

Etapas e temáticas

A cerimônia de premiação, que será realizada no próximo dia 25 de novembro, em Vitória (ES), terá transmissão ao vivo pelo Youtube. Nesta edição, todos os classificados terão a oportunidade de defender seus projetos aos jurados, na forma de pitches (pequenas apresentações), com duração de cinco minutos. Essa etapa da premiação acontecerá no dia 23 de novembro, no Sebrae ES, de forma on-line (via Zoom) ou presencialmente.

A valorização das experiências e da gestão foi a temática mais prevalente nos inscritos. O prêmio reconhecerá 10 iniciativas em duas categorias: Gestão/Governança e Experiência/Produtos. Ao todo, foram inscritos 98 cases de 22 Estados brasileiros e do Distrito Federal.

Os vencedores passam a integrar a Rede Braztoa de Sustentabilidade, constarão no Anuário Braztoa 2024 e serão divulgados nos canais oficiais da instituição. Puderam participar operadoras associadas, empresas e organizações da sociedade civil e instituições governamentais vinculadas ao turismo, fundações, associações, iniciativas da comunicação, projetos inovadores, trabalhos e pesquisas acadêmicas.

Além do MTur, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023/2024 conta com o apoio da Embratur e do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Em 2022, a 10ª edição do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade foi realizada no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.