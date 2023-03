Turismo internacional mira belezas e maravilhas naturais de Aquidauana

A sirene da “indústria sem fumaça”, o turismo, começa a tocar no Estado do Mato Grosso do Sul e em Aquidauana. O som poderá “ser ouvido” futuramente por todo o mundo, anunciando e atraindo, principalmente, admiradores e aventureiros para visitar o estado, através de belezas naturais, pantaneiras como Bonito e Corumbá entre outras. Porém, para reforçar esse roteiro vem despontando uma nova opção aos visitantes.

Piraputanga, um distrito da cidade de Aquidauana e que vem chamando a atenção por oferecer belezas peculiares como serras, trilhas, uma vinícola, história, pesca, gastronomia e artesanato.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro é um dos mais empolgados com o despontar da cidade para o turismo a partir de suas belezas naturais, e Piraputanga é a prova dessa possibilidade e já vem atraindo muitos visitantes

“Ficamos felizes em ver que nossos distritos de Piraputanga e Camisão tem se destacado no cenário turístico e vem sendo pauta sempre presente. Novos empreendimentos imobiliários, hotéis e pousadas está vindo para essa região. Da nossa parte, enquanto gestor, temos trabalhado para dar condições e apoiar os investidores naquela região e, sobretudo, temos um grande projeto turístico para colocar em prática com o governo do Estado, um grande atrativo turístico, organizado e estruturado, no nosso Morro do Paxixi”, revelou.

Aquidauana oferece uma riqueza de opções para o ecoturismo, que vem permitindo que a cidade além de ser o portal para o Pantanal, alcance cada vez mais sua independência no turismo, através dessas rotas que a sua geografia oferece as quais vêm chamando a atenção dos admiradores do turismo mais “off road” e menos dos arranha-céus das metrópoles.

O diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, afirmou em entrevista que o distrito de Piraputanga pode se tornar destino de destaque nacional, internacional e a região deixará de ter apenas turismo regional. “Pelas características do destino, seria como a vinícola, a primeira vinícola do estado do Mato Grosso do Sul. Com a proximidade de Campo Grande e agora vai estar na rota de Bonito. A nova estrada vai passar por Aquidauana, então está próximo a Piraputanga. Para mim, é uma aposta de um novo destino de serra e de romance, aqui no Mato Grosso do Sul, para atrair depois o público nacional e internacional”, explica empolgado Bruno Wendling.

Para analistas do setor turístico, o Pantanal é hoje um dos destinos brasileiros mais procurados pelo turismo nacional e internacional. Nos municípios do Pantanal: Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário, há uma grande infraestrutura para atender as mais diversas exigências.

O prefeito Odilon Ribeiro da cidade de Aquidauana, é um grande incentivador desse crescimento do turismo na região e tem expectativas para que a região desponte cada vez mais para este setor da economia que alavanca tantos outros setores, como comércio, hotelaria, gastronomia, e o consumo de modo geral.

“Nós, na Administração Municipal e Governo do Estado, temos a expectativa de que nos próximos 10 anos a região de Piraputanga e Camisão vai atingir um pico de fluxo turístico muito grande, pois o sossego, a tranquilidade, a hospitalidade, o charme e a beleza que a nossa região tem é imensurável e isso vai cada dia mais atraindo as famílias, os turistas e todos que buscam por um lugar lindo, acessível e agradável para descansar e se aventurar. Esse lugar é aqui!”, garantiu o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

Segundo a revista National Geographic, o Brasil é considerado como o melhor destino para esportes radicais do mundo, e o Estado do Mato Grosso do Sul tem um território que oferece essa categoria de lazer e turismo.

Pela Etimologicamente a palavra turismo provém do latim “tornare”, que quer dizer “dar uma volta”. Então que tal dar uma volta em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul e conhecer suas belezas como as serras na região de Piraputanga e Camisão?