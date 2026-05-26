Turismo sustentável, inovação e natureza marcam o Inspira Ecoturismo 2026

Bonito recebeu, entre os dias 20 e 23 de maio, a quarta edição do Inspira Ecoturismo 2026, promovido pelo Sebrae/MS, por meio do Polo Sebrae de Ecoturismo. O evento consolidou o município como um dos principais centros de debate sobre turismo de natureza, sustentabilidade, inovação e desenvolvimento de destinos turísticos no Brasil.

Com o tema “Inspirar, agir e transformar”, o encontro reuniu empreendedores, gestores públicos, especialistas, pesquisadores e profissionais do turismo de diversas regiões do país em uma programação composta por palestras, painéis, rodadas de negócios, networking, experiências imersivas e visitas técnicas em atrativos turísticos da região da Serra da Bodoquena.

O evento também contou com a participação de visitantes internacionais e representantes de estados como Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Bahia e Rio de Janeiro, fortalecendo o intercâmbio de experiências e o debate sobre inovação, conservação ambiental e o futuro do ecoturismo no país.

Realizado no Wetiga Hotel, o Inspira Ecoturismo teve inscrições gratuitas e grande participação do público, reforçando a importância do turismo sustentável como ferramenta de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Entre os destaques da programação estiveram nomes de referência nacional, como o jornalista Chico José, reconhecido pelas reportagens produzidas nos cinco continentes e pela abordagem humanizada de temas sociais e ambientais; o repórter e explorador Clayton Conservani; e o turismólogo Ricardo Shimosakai, uma das principais referências brasileiras em turismo acessível e inclusivo.

Além das palestras magnas, a programação abordou temas como sustentabilidade, segurança, políticas públicas, acessibilidade, inovação, descarbonização e desenvolvimento responsável dos destinos turísticos. O evento também promoveu mostras sustentáveis com empreendedores locais e espaços voltados à troca de experiências entre profissionais do setor.

Outro diferencial foi a conexão entre teoria e prática. Os participantes puderam conhecer alguns dos principais atrativos turísticos da região, participando de experiências como flutuações, trilhas, cachoeiras e visitas técnicas em empreendimentos reconhecidos nacionalmente pelo trabalho em conservação ambiental e turismo sustentável.

Durante os debates, especialistas destacaram a importância da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico e à valorização das comunidades locais, reforçando o posicionamento de Bonito como referência internacional em ecoturismo e sustentabilidade.

Promovido pelo Sebrae/MS, o Inspira Ecoturismo contou ainda com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Bonito, Conselho Municipal de Turismo, Abeta e Braztoa.

Mais do que um seminário, o Inspira Ecoturismo 2026 se consolidou como um espaço de conexão, troca de experiências e transformação, reunindo ideias e iniciativas que enxergam o turismo sustentável como caminho para gerar desenvolvimento, preservar o meio ambiente e valorizar os territórios.

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