Jardim está na lista do Mapa Brasileiro do Turismo Responsável

Daniel_de_Granville/Reprodução

Foi divulgado essa semana, o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável, uma espécie de relatório atualizado do Ministério do Turismo, publicado esta semana com uma seleção de destinos turísticos brasileiros que aliam o turismo à preservação de ambientes naturais em quatro regiões do país: Centro-Oeste, Norte, Sul e Sudeste.

Na pegada da sustentabilidade, diz o relatório do MinTur, “quem busca um destino sustentável no Centro-Oeste pode visitar e conhecer o Recanto Rio da Prata. Trata-se de um recanto ecológico que desenvolve ações de ecoturismo e sustentabilidade, como o programa Lixo Zero, compostagem dos resíduos orgânicos, minhocários, cultivo de mudas para plantio ou doação”.

No atrativo também é desenvolvido o projeto Educando e Plantando, que envolve sensibilização e educação ambiental em escolas públicas.

DICAS DO PASSEIO

Os encantos do lugar já começam pelo receptivo na sede da Fazenda Cabeceira do Prata, a 36 km do centro de Jardim e a 50 km de Bonito.

O atrativo oferece passeio a cavalo, trilha, flutuação, mergulho com cilindro no rio da Prata e observação de aves. Tem restaurante no Recanto Ecológico Rio da Prata, com almoço a base de comida típica de Mato Grosso do Sul a R$ 58 por pessoa, além de bar, loja de souvenirs e aluguel de máquina subaquática GoPro. No local são aceitos os cartões VISA, AMEX, Mastercard e Dinners.

“Somos pioneiros na implantação de um modelo de turismo com diretrizes de sustentabilidade. Compromisso que também abarca o desenvolvimento socioeconômico sustentável e ambiental de toda a região de Jardim e Bonito”, diz mensagem no site oficial do Recanto Ecológico Rio de Prata.