Turistas terão mais de 1,1 mil voos extras para destinos de todo o Brasil

Ponte Sobre o Rio Salobra, em Bodoquena: polo de turismo e agricultura familiar / Foto Edemir Rodrigues

Mantendo uma tradição histórica, o Carnaval já enche vários destinos nacionais de plumas, paetês e confetes e promete ganhar ainda mais força nos próximos dias, quando a programação se intensifica em todo o país. Para dar conta do movimento de turistas Brasil afora que planejam curtir a folia - ou apenas descansar - empresas aéreas ampliaram a oferta de voos extras no período, disponibilizando 1.104 operações espalhadas de norte a sul do país.

No caso da LATAM, serão 500 viagens adicionais entre os dias 09 e 16 de fevereiro, na comparação com a operação regular da companhia durante a festa do ano passado (de 17 a 24 de fevereiro de 2023), totalizando 5,8 mil pousos e decolagens domésticas e internacionais. Segundo a empresa, São Paulo, Brasília (DF) e Rio de Janeiro são os destinos brasileiros mais buscados pelos seus passageiros no Carnaval 2024.

Entre outras Unidades da Federação, a malha complementar da LATAM também contempla a Bahia, que terá voos extras rumo a Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Porto Seguro, partindo de terminais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (DF). A companhia programou, ainda, viagens adicionais com destino ao Pará, provenientes de Guarulhos (SP), Brasília (DF), Macapá (AP) e Fortaleza (CE), atendendo os terminais de Belém, Marabá e Santarém.

Já a GOL realizará cerca de 350 voos extras de 08 a 18 de fevereiro, uma alta de 7% em relação à oferta regular. As operações se concentram nas bases de maior demanda da empresa, como Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Maceió (AL), Salvador (BA), João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE). A capital fluminense, por exemplo, vai ser o destino de viagens oriundas de Aracaju (SE), Belém (PA), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS).

O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatiza que a iniciativa do setor ajuda a ampliar os impactos positivos do Carnaval na economia nacional. “Esse movimento contribui para o sucesso do período carnavalesco, favorecendo uma intensa procura pelos nossos destinos. Isso se soma aos esforços do governo federal no sentido de aprimorar a conectividade aérea em todo o país, um trabalho que conta com a parceria importante das empresas do setor”, aponta Sabino, que, em setembro de 2022, lançou o “Conheça o Brasil: Voando”. O programa estimula viagens a partir de ações como o aumento da malha de voos.

A GOL também vai operar voos extras rumo ao Aeroporto de Salvador (BA), partindo de locais como Aracaju (SE), Porto Seguro (BA), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Campina Grande (PB), São Luís (MA) e Vitória (ES), além dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quanto à capital pernambucana, haverá chegadas de Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Salvador (BA), bem como viagens provenientes de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Azul, por sua vez, vai disponibilizar 234 voos adicionais de 09 a 19 de fevereiro, o que representa um crescimento de 59% ante o último Carnaval. Os principais voos decolarão dos aeroportos de Viracopos (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), os três hubs da companhia, mas haverá também decolagens partindo de Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Guarulhos (SP), Maceió (AL), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA).

As viagens extras da Azul ligam especialmente à região Nordeste, conectando a destinos como Recife (PE), Salvador (BA), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Ilhéus (BA), Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Natal (RN). No Sudeste do país, haverá ligações da empresa para localidades como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e, também, importantes cidades do interior, a exemplo de Bauru (SP), Ribeirão Preto (SP) e Uberlândia (MG).

PERSPECTIVAS - Estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam que o Carnaval deste ano deve movimentar R$ 9 bilhões no setor turístico de todo o país, uma alta de 10% na comparação com a festa de 2023. Trata-se do quarto ano seguido de recuperação do faturamento durante a folia do Momo, sendo a primeira vez em que o valor poderá ultrapassar os níveis pré-pandemia.

Já o segmento de bares e restaurantes espera lucros 15% superiores a 2022 em capitais como de Belo Horizonte (BH), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE). Já nas cidades de Salvador (BA) e São Paulo (SP), o aumento tem a perspectiva de atingir até 10%. A procura por pacotes de viagens nacionais no Carnaval também registra avanço. Segundo a plataforma Decolar.com, o interesse em conhecer o Brasil cresceu 114% ante a mesma época de 2023.

ESTÍMULO - Em 2023, o Ministério do Turismo lançou vários programas para estimular o brasileiro a colocar o pé na estrada pelo país. Um deles é o “Conheça o Brasil: Voando”, parceria do governo federal junto a empresas aéreas que envolve a articulação de medidas voltadas ao crescimento do setor. As iniciativas incluíram, ainda, o “Conheça o Brasil: Realiza”, ação conjunta com o Banco do Brasil que oferece crédito a correntistas para turismo.

Outra aposta do ministro Celso Sabino para estimular o turismo interno é a ajuda do governo federal às empresas aéreas por meio de um Fundo que funcione como garantidor para as companhias.

A proposta está sendo discutida em âmbito ministerial e com a participação do Congresso Nacional.