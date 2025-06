Última noite do 'Arraiá no Paxixi' promete emoção para toda a família

Foto: AecoPaxixi - Redes Sociais

Com o lema “Porque arraiá bom é arraiá no Paxixi” , é voltada para para toda a família, resgatando os costumes juninos e fortalecendo os laços culturais e comunitários da região.

O clima de festa e tradição tomou conta do Distrito de Camisão , em Aquidauana, com realizaçã da Festa Junina do Paxixi , que começou no dia 2 6 e termina hoje, 28 de junho. O evento começa às 19 horas.

A festa é organizada com o apoio da comunidade local e da Prefeitura de Aquidauana, e se consolida como uma das mais tradicionais do município. A expectativa é reunir moradores de Camisão, visitantes de distritos vizinhos e turistas que frequentam a região durante o período de festas populares.

Ainda neste sábado, o público poderá aproveitar comidas típicas juninas, como pamonha, canjica, milho verde, bolo de fubá, arroz-doce e muitas outras delícias. Também não faltarão as danças tradicionais, com destaque para as quadrilhas, que são um dos momentos mais esperados da festa.

Além das barracas temáticas e da decoração com bandeirolas coloridas, haverá espaço para apresentações culturais e atividades voltadas para crianças e adultos, tornando o ambiente familiar e acolhedor.

A Festa Junina do Paxixi é também uma oportunidade para fortalecer o turismo no distrito de Camisão, que se destaca pelas suas belezas naturais, gastronomia regional e hospitalidade. Com esse evento, a comunidade mostra que mantém viva a cultura popular e o espírito festivo que marcam o mês de junho.

