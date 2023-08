Último dia do Festival de Bonito terá música, arte e entretenimento para todas as idades

Após cinco dias recheados de uma programação variada e composta por artistas locais e nacionais, o Festival de Inverno de Bonito 2023 chega ao fim neste domingo (27). Com uma série de atrações culturais para toda a família, o evento se encerra com atividades esportivas, música, dança, documentário, circo, literatura e teatro.

Neste domingo (27) as atividades começam a partir das 9h com o Festival Bonitinho, ideal para quem gosta de praticar atividades recreativas e se exercitar. Entre as práticas esportivas propostas, das 9h às 11h terão futevôlei, yoga, beach tênis, trinca de basquete, jogos de mesa, tobogã e tênis de mesa. Já no período da tarde, das 15h às 17h, haverá vôlei de areia, futmesa, futebol, tênis de mesa, ginástica, muay thai, slackline, skate, jogos de mesa e chute a gol, lonas de jogos gigantes. O local será o Centro de Múltiplo Uso (CMU).

Durante a tarde ainda tem “Circuito Comunidades”, com alegria, circo, dança, teatro, audiovisual e música no Assentamento Guaicurus. Além disso, as “Brincadeiras com Ruano” também embalam o dia e proporcionam vivência lúdica para as crianças do Festival Bonitinho, com uma série de brincadeiras e jogos teatrais para todas as idades.

A partir das 15h, será a vez do audiovisual entrar em cena com os documentários “Banho de São João nas Águas do Rio Paraguai”, “Anderson” e “Trindade”, na Praça do Marambaia. Além dos documentários, a literatura também abre espaço na Praça da Liberdade, com a Contação de Histórias por Guilherme Santos Lemes (Guigas).

Já às 15h30, o Espaço Cultural Bonito MS “Nosso espaço, nossa liberdade. Bora pra praça cantar” chegam à Praça da Liberdade com o melhor da música produzida por talentos locais. Com o tema “Liberdade Na Cabeça, Música No Coração”, o coletivo encerra sua participação com Conexão das Crew e na sequência tem Criado na voz e violão, João Morel na percussão, Lorena Riquelme, voz e violão e os músicos convidados Rhuan Carlos na voz e violão acompanhado por João Morel na Percussão.

Às 17h, “O Circo Chegou – New York Cirkus” surge com um espetáculo do tradicional Circo de lona de Mato Grosso do Sul, cheio de magia circense e com uma equipe de artistas como palhaços e malabaristas.

Entre às 17h30 e 19h, a Praça da Liberdade e o Palco da Praça serão tomados por atrações de música e dança, com Luna de Miel, de Lamira Grupo de Artes Cênicas, “Cypher Meio Século” do grupo We Love To Rock e “O que sinto por você?”, da Associação Cultural Cia do Mato. Às 18h, a peça teatral “Jaity Muro” apresenta as diferenças e semelhanças entre o espaço urbano douradense e o espaço da reserva indígena, na Caixa Cênica, área central da cidade.

Já no fim do dia, a programação fica sob o comando do Trio Parada Dura. O show, previsto para às 20h, marca o encerramento do Festival de Inverno de Bonito 2023 e acontece no Palco das Águas, local que recebeu grandes artistas ao longo do evento.

Confira a programação completa (clique aqui)