Vândalos ateiam fogo em ponte de acesso aos atrativos no Águas do Miranda

Trecho incendiado pela manhã / (Foto: Divulgação)

Um ato de vandalismo foi registrado na manhã desta terça-feira (27) no Distrito Águas do Miranda, em Bonito. A ponte sobre o Córrego da Onça, que dá acesso a pesqueiros e atrativos da região, foi incendiada.

Por motivo de segurança, a equipe técnica da Prefeitura de Bonito, optou por interditar o local, que ficou bastante danificado.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi até o local e com ajuda de populares, apagou as chamas, porém os danos causados na estrutura da ponte colocam em risco a segurança dos moradores e visitantes, por isso o trecho será interditado e passará por manutenção após o período de recesso dos Órgãos Municipais, que termina no dia 6 de janeiro.

Durante este período, será necessário utilizar alternativa para acessar os pesqueiros. O Departamento Municipal de Transporte e Trânsito irá sinalizar todo o trecho.