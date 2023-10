Veja como aproveitar o feriadão com a natureza, em Aquidauana

Morro do Paxixi

Com a chegada do feriadão, Aquidauana apresenta uma série de atrações turísticas para quem anceia por momentos de interação com a natureza pantaneira. O Portal do Pantanal está em posição de destaque na rota do ecoturismo nacional. As opções turísticas do Pantanal transbordam em experiências de contemplação com ambientes perfeitos para curtir o feriado prolongado nos atrativos que integram a Rota Pantanal Bonito: em Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Ladário, Jardim e Miranda.

Na região pantaneira, sobretudo em Aquidauana, espera-se um movimento intenso em Piraputanga, onde as pousadas e pesqueiros estão com expectativa de lotação.

Segundo o Secretário de Turismo da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana), Youssef Saliba, Aquidauana possui diversas opções de lazer e turismo com relação direta com a natureza. Ele destaca a pesca esportiva, rapel, rafting, boia cross, trilhas; possibilidade de hospedagem em locais tranquilos, em consonância com a natureza.

“Em contato com a natureza são várias opções, como a pesca esportiva, rapel, rafting, boia Cross, trilhas; hospedando-se e acordando em um ambiente tranquilo. Comendo uma comida caseira, regional, e de muita qualidade. E também aproveitando de uma cidade com boa infraestrutura, restaurantes, música boa”, destaca Saliba.

Ele lembra que as atrações turísticas de Aquidauana fomentam um ambiente de lazer, tranquilidade, com comida boa e diversão. Sobretudo aos pés da Serra de Maracaju, em contato com a natureza rica, bem como a cultura pantaneira.

“Temos um potencial imenso, junto ao meio ambiente (natureza) história e a cultura local. Sem falar na localização privilegiada, próximo a capital Campo Grande e aos municípios Bonito e Corumbá. Precisamos reconhecer nossas riquezas, buscas por investimentos e aprimoramento. Assim, buscando o bem-receber de nossos turistas e visitantes”,

O responsável pela pasta do turismo de Aquidauana destaca que o Portal do Pantanal já se configura enquanto um destino turístico. Afirma que se faz necessário buscar aprimoramento do atendimento dos serviços e também do meio urbano da cidade.

Ecoturismo

O movimento turístico durante o feriado, vai da rede de hotelaria, perpassa pela gastronomia, pelo ecoturismo regional, dentre outras atrações que o Pantanal oferece aos que pretendem contemplar a exuberância singular da maior planície alagada do mundo.

A rota da Estrada de Piraputanga oferece aos turistas, oportunidades únicas de vivenciar experiências com trilhas, pesca e passeios de barco no Rio Aquidauana. Sem contar a oportunidade de conhecer a primeira vinícola de Mato Grosso do Sul, Terroir Pantanal (em Camisão).

Ainda na estrada Parque de Piraputanga, o mirante do Morro do Paxixi é um dos cartões postais da região, um “point” para os apaixonados por paisagens. A vista é deslumbrante e, lá de cima, é possível ver boa parte do Pantanal.

Se encanta, quem ouve o barulho do vento, que lembra o som de ondas quebrando no mar. A parte rochosa oferece uma base para sentar, contemplar a natureza e para deixar um registro fotográfico desta ligação com a natureza.

A demanda de turistas do Estado para estes destinos será intensa na semana do “saco cheio”, com ocupação hoteleira de até 95% e visitação acima da média nos atrativos, conforme estimativa do trade turístico. A pesca esportiva em Corumbá e Ladário, por exemplo, registra lotação nos pesqueiros e os barcos-hotéis estão saindo para o Rio Paraguai com poucas vagas para pacotes individuais. Muita procura também em Miranda, Aquidauana e Ladário.