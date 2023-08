Vem aí a 15ª edição da Festa da Sopa Paraguaia de Aquidauana

O Pantaneiro/Arquivo

Começam nesta quarta-feira, dia 2, as comemorações alusivas ao aniversário de Aquidauana. Até o dia 25, a prefeitura e representantes da comunidade realizam uma série de eventos e inaugurações. A primeira inauguração será às 16 horas, quando a prefeitura entrega o CMA Emília Alves Nogueira, no bairro Nova Aquidauana.

Já na sexta-feira, dia 4, e sábado, 5, acontece a 15ª edição da Festa da Sopa Paraguaia, um evento para toda a família, no Clube Arpa (Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana), a partir das 19 horas. A entrada é gratuita e a festa é garantia certa de diversão e valorização da cultura local.

Para acompanhar as festividades, a prefeitura de Aquidauana lançou um convite digital em PDF com toda a programação alusiva ao aniversário da cidade. Com o recurso, fica mais fácil.