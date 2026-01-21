Vem aí o Festival de Música Sertanejo Raiz de Anastácio

A cidade de Anastácio sediará, nos dias 5 e 6 de fevereiro, o Festival de Música Sertanejo Raiz, com inscrições gratuitas e premiação em dinheiro. O evento acontecerá no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, sempre a partir das 19 horas.

As inscrições seguem abertas até o dia 4 de fevereiro e devem ser realizadas no Departamento de Cultura do município. O festival busca valorizar o gênero musical tradicional, promovendo os artistas locais e regionais em uma celebração da cultura sertaneja.

A premiação total soma R$ 4.000 distribuídos aos cinco primeiros colocados. O vencedor receberá R$ 1.500, o segundo lugar leva R$ 1.000, o terceiro lugar R$ 700, o quarto lugar R$ 500 e o quinto lugar R$ 300. A organização espera atrair cantores, duplas e compositores que mantenham viva a essência da música sertaneja raiz.

O evento é uma iniciativa voltada para o fomento cultural e a integração da comunidade, oferecendo um espaço para apresentações artísticas e para o fortalecimento das tradições musicais do interior de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!