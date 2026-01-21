Acessibilidade

21 de Janeiro de 2026 • 20:34

Buscar

Últimas notícias
X
Essência cultural

Vem aí o Festival de Música Sertanejo Raiz de Anastácio

Serão distribuídos prêmios de até R$ 4 mil para os participantes

Da redação

Publicado em 21/01/2026 às 17:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cidade de Anastácio sediará, nos dias 5 e 6 de fevereiro, o Festival de Música Sertanejo Raiz, com inscrições gratuitas e premiação em dinheiro. O evento acontecerá no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, sempre a partir das 19 horas.

As inscrições seguem abertas até o dia 4 de fevereiro e devem ser realizadas no Departamento de Cultura do município. O festival busca valorizar o gênero musical tradicional, promovendo os artistas locais e regionais em uma celebração da cultura sertaneja.

A premiação total soma R$ 4.000 distribuídos aos cinco primeiros colocados. O vencedor receberá R$ 1.500, o segundo lugar leva R$ 1.000, o terceiro lugar R$ 700, o quarto lugar R$ 500 e o quinto lugar R$ 300. A organização espera atrair cantores, duplas e compositores que mantenham viva a essência da música sertaneja raiz.

O evento é uma iniciativa voltada para o fomento cultural e a integração da comunidade, oferecendo um espaço para apresentações artísticas e para o fortalecimento das tradições musicais do interior de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Encontro de Relíquias

Dia Nacional do Fusca será comemorado por reliqueiros de Aquidauana

Oportunidade

Bonito abre inscrições para cadastro de guias de turismo para 2026/2027

Ecoturismo

Site O Pantaneiro é destaque em campanha do Governo de MS sobre Aquidauana

A campanha do governo estadual busca justamente reforçar esse potencial, promovendo o turismo responsável e sustentável

Melhorias

Aquidauana inicia manutenção na estrada de acesso ao Morro do Paxixi

Publicidade

Paraíso

Gruta do Lago Azul bate recorde de visitação em 2025

ÚLTIMAS

Saúde

Governo estadual reforça controle de mosquito transmissor da dengue

A capacitação das equipes municipais também integra o planejamento, com reuniões técnicas, treinamentos e encontros online para atualização e esclarecimento de dúvidas

Segurança jurídica

Mutirão do MEI em Aquidauana para regularização segue até dia 23 de janeiro

Janeiro é o mês limite para que os MEIs regularizem pendências e garantam o acesso aos benefícios da categoria

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo