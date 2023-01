Viajar com a garotada? conheça passeios de bate e volta com a natureza de MS

Balneário Sete Quedas / Divulgação/Marcelo Gi

Para quem quer curtir as férias com a criançada, Mato Grosso do Sul conta com diversos destinos envolvendo a natureza que cabem em um bate e volta no mesmo dia ou durante o fim de semana.

De acordo com o site Campo Grande News, existem diversos pontos bacanas para se divertir com a família.

Em Rio Verde de Mato Grosso, Bonito e Campo Grande para você se inspirar, encontrar a melhor alternativa e não ficar sem curtir o início do ano bem.

Rio Verde de Mato Grosso

Começando as opções para você aproveitar suas férias com muita natureza, Rio Verde do Mato Grosso é uma das referências em turismo rural e de aventura. O município fica a 207 quilômetros de Campo Grande, a cerca de 3 horas de viagem de carro, sendo que o trajeto pode demorar mais dependendo do trânsito.

1ª opção - Para quem quiser se aventurar, uma das opções em Rio Verde é a Fazenda Igrejinha com trilha entre formações rochosas e pinturas rupestres. No local, há opção de day use e três modalidades para hospedagem.

Sobre os atrativos e valores, os visitantes podem pagar R$ 130 para passar o dia e fazer a trilha principal de 5 quilômetros e um banho de riacho. Todos devem levar seus alimentos e bebidas, sendo que há cozinha completa disponível.

Para quem quiser passar o fim de semana, por exemplo, há opção de hospedagem no local. Por R$ 130 (cada pessoa) é possível permanecer no chalé, também há alternativa de dormir em uma Kombi por R$ 100 ou acampar por R$ 80.

Na hospedagem estão inclusos o mirante no pôr do sol e uma trilha até o riacho. Caso os turistas queiram fazer a trilha principal de 5 km, o valor é de R$ 80.

Devido ao espaço possuir vagas limitadas, é necessário entrar em contato através do (67) 9957-7375 e reservar. Dúvidas também podem ser sanadas por este número.

2ª opção - Já aqueles que quiserem focar no descanso e se refrescar durante o calor, uma segunda opção em Rio Verde é o Balneário 7 Quedas do Didi. No espaço, há cachoeiras e opção para alugar quiosques.

Conforme as taxas do balneário, a hospedagem com day use, ar condicionado, tv e frigobar sai por R$ 150. Há também camping por R$ 60, apenas day use por R$ 50 e almoço self service por R$ 60.

Mais informações e reservas devem ser feitas pelo número (67) 99963-5204.

De Campo Grande para Rio Verde - Em relação ao deslocamento, há várias opções de ônibus saindo de Campo Grande em direção a Rio Verde de Mato Grosso. Com a empresa Andorinha no sábado, por exemplo, há saídas às 6h20min chegando 10h25 em ônibus executivo por R$ 81,73, saindo 14h30min chegando 17h50.

Ainda saindo de Campo Grande, também há a empresa Motta saindo às 7h e chegando às 11h45min em ônibus executivo ou leito por R$ 81,12. Pela mesma empresa, também há saídas às 9h chegando 13h15 e às 12h chegando às 15h36.

Já para o retorno, com a Motta há saídas de Rio Verde às 6h50 chegando 9h52 por R$ 79,50, 9h50 chegando às 13h50 por R$ 78,67. Outras opções são com a Andorinha, saindo às 14h40 e chegando 18h20min ou saindo às 22h05 e chegando 01h15.

Todos os horários e valores devem ser confirmados diretamente com as empresas, uma vez que podem mudar.

Bonito

Referência quando o assunto é turismo e natureza, Bonito é outra cidade relativamente próxima a Campo Grande com inúmeras opções para passeios que cabem em um bate e volta no mesmo dia. Assim como em Rio Verde, selecionamos duas opções bastante populares e que podem agradar tanto quem deseja descansar quanto quem busca um pouco de aventura.

Bonito fica a 257 quilômetros de Campo Grande, com trajeto de carro levando cerca de 3h45min, sendo que o tempo pode aumentar ou diminuir dependendo do trânsito.

3ª opção - Tradicional, o Balneário Municipal da cidade fica localizado em um trecho privilegiado do Rio Formoso. Ali, é possível ver peixes de tamanhos variados devido à água cristalina.

No espaço, tamém há quadras de vôlei, futebol de areia e quiosques, sendo uma boa opção para passar o dia se refrescando e admirando a paisagem. Por ser alta temporada, o valor do day use é de R$ 80, sendo que crianças menores de 6 anos não pagam, conforme informado pela empresa Onde Ir em Bonito.

Ainda destacando que as férias são períodos de alta temporada, uma boa opção é entrar em contato com agências de turismo para garantir os ingressos. Clicando aqui você confere opções como a Onde Ir em Bonito e outras agências indicadas pelo site da Prefeitura.

4ª opção - Ainda em Bonito, outra alternativa é a trilha no Recanto das Águas. Neste passeio, há um roteiro com cachoeiras durante 3 quilômetros pela mata ciliar do Rio Mimoso.

Ao todo, são 11 cachoeiras com pontos para paradas e banhos durante o percurso. Já o retorno pode ser feito com carreta para que todos consigam descansar. Devido ao passeio ser longo e com várias paradas, as atividades levam cerca de quatro horas, sendo uma opção ideal para quem quiser sair de Campo Grande, aproveitar o passeio e retornar no mesmo dia.

Em consulta com agências de turismo, o preço para o passeio sai, em média, a R$ 190.

De Campo Grande para Bonito - Quem não tiver opção de ir até a cidade com veículo próprio, há opções de ônibus com frequência. Com a Vanzella, há saídas diárias de Campo Grande às 10h, 15h, 17h e 20h. Já o retorno é às 3h, 7h, 10h, 12h e 18h. Cada passagem sai por R$ 90.

A empresa Cruzeiro do Sul também faz o trajeto por R$ 95,93. As idas aos sábados, por exemplo, são previstas para sair de Campo Grande às 8h, às 12h e às 15h. Já o retorno com a empresa custa R$ 90, saindo de bonito às 7h, 14h10 e 18h.

Todos os valores devem ser consultados diretamente com as empresas, uma vez que podem ser alterados.

Campo Grande e Sidrolândia

Mais econômico e rápido, um "bate e volta" dentro do perímetro de Campo Grande e Sidrolândia também é uma chance de aproveitar os finais de semanas das férias. Por aqui, selecionamos duas alternativas com day use e que ficam nas áreas rurais das cidades.

5ª opção - Localizada na BR 060, km 401, em Sidrolândia, a Fazenda Piana funciona aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. No local, há espaços para banho, bar molhado, churrasqueiras, casa da árvore e playground.

O day use adulto sai por R$ 120 com almoço e R$ 80 sem almoço, já crianças de 0 a 5 anos não pagam. Para crianças de 6 a 10 anos, o valor é R$ 80 com almoço e R$ 60 sem almoço.

Para quem quiser entrar depois das 15h, sem almoço, adultos pagam R$ 60 e crianças pagam R$ 50. Mais informações podem ser consultadas através do telefone (67) 99945-1032.

6ª opção - Por último, localizada a 27 quilômetros do aeroporto de Campo Grande, a Reserva Canindé é uma opção para quem deseja se aproximar da natureza sem deixar a Capital.

O local fica em uma área de preservação permanente, contando com piscina de água corrente natural com espaços para churrasco.

Em relação ao funcionamento, o espaço abre de quarta até domingo e feriados, das 7h às 18h, sem opção de pernoite. O valor do day use é de R$ 50 e crianças de até R$ 10 anos não pagam

Assim como nas outras opções, é necessário entrar em contato com as empresas e conferir disponibilidade e confirmar os valores. Mais informações podem ser consultadas através do telefone (67) 99611-9012.