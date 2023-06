Visita de Orientação Técnica da DPHCEx no Mato Grosso do Sul

A Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx) esteve no Comando Militar do Oeste, no período de 12 a 16 de junho, com o objetivo de realizar a Visita de Orientação Técnica nas áreas de interesse da Diretoria.

A comitiva composta pelo Diretor de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, General de Brigada Luciano Antonio Sibinel, pelo Chefe do Estado-Maior do CMO, General de Brigada Márcio Luís do Nascimento Abreu Pereira, pelo Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal, General de Brigada Marcelo Zanon Harnisch, entre outros oficiais, visitaram o Forte Junqueira e o Instituto do Homem Pantaneiro, em Corumbá.

No Distrito de Coimbra, seguiram para o Forte de Coimbra e para a Gruta Ricardo Franco, onde conheceram o projeto de revitalização da fortificação, visando assim, a candidatura do local como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Já em Campo Grande, a Diretoria se reuniu com o Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de MS, João Henrique dos Santos e a Chefe do Escritório Técnico em Corumbá, Adriana Ferreira da Silva, para tratativas sobre o patrimônio tombado na área do CMO e os avanços necessários.

.