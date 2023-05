Visitação do Cristo Rei do Pantanal passa a ter funcionamento até 21h

Atrativo turístico de Corumbá / Foto: Renê Marcio/ PMC

A Fundação de Turismo de Corumbá anunciou nesta sexta-feira, 5, a ampliação de horário para visitação do Cristo Rei do Pantanal, das 7h às 21h, de quinta-feira a domingo e segunda a quarta-feira das 7h às 20h. O atrativo mantém o atendimento nos feriados.

Conforme a diretora-presidente da Fundação de Turismo, Elisângela Sienna da Costa Oliva, a medida encontra uma solução para pedidos de moradores e do ramo turístico. A Guarda Civil está instalada no Morro do Cruzeiro durante todo o período de funcionamento.

Inaugurada em 2004, o Cristo Rei do Pantanal conta com 72 estátuas divididas em 14 cenários, representando a Via Sacra – que demonstra a história de Jesus Cristo até a sua ressurreição – esculpidas pela artista plástica corumbaense Izulina Xavier.

Totalmente restaurado pela Prefeitura em 2021, o local recebeu, na época, pintura interna e externa das dependências do CAT (Centro de Atendimento ao Turista), reparos diversos (vidros, corrimão, fechaduras, espelhos), recuperação da das estátuas da Via Sacra (restauro e pintura), restauro e pintura da imagem do Cristo Rei do Pantanal, instalação hidrossanitária, e impermeabilização das lajes do CAT.

Também foram recuperados os corredores, banheiros e a lanchonete, reparo de instalações elétricas, substituição de refletores de lâmpadas por led, troca de tomadas e interruptores, aterramento de cabos, recuperação do portão de acesso, instalação de alambrado na subida da Via Sacra e colocação de Guarda Corpo.

*Com assessoria de imprensa.