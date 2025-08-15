Zé Henrique & Gabriel se apresentam hoje na ExpoAqui 2025 em Aquidauana

Divulgação redes sociais

O show, com entrada gratuita, acontece no Parque de Exposições de Aquidauana.

A dupla sertaneja Zé Henrique & Gabriel é a grande atração musical desta sexta-feira (15) na ExpoAqui 2025.

Com carreira consolidada no cenário nacional, os artistas prometem embalar o público com sucessos como Lá vem Saudades, Dona do Meu Destino e Sem Direção.

Além dos shows, a ExpoAqui 2025 conta com rodeio profissional, feira agropecuária, leilões de gado, palestras técnicas, gastronomia típica e atrações culturais que valorizam a tradição pantaneira.

O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, e movimenta a economia local, atraindo visitantes de várias regiões do Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!