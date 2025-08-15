Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 11:28

Zé Henrique & Gabriel se apresentam hoje na ExpoAqui 2025 em Aquidauana

O show, com entrada gratuita, acontece no Parque de Exposições de Aquidauana

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 09:44

Divulgação redes sociais

A dupla sertaneja Zé Henrique & Gabriel é a grande atração musical desta sexta-feira (15) na ExpoAqui 2025.

O show, com entrada gratuita, acontece no Parque de Exposições de Aquidauana.

Com carreira consolidada no cenário nacional, os artistas prometem embalar o público com sucessos como Lá vem Saudades, Dona do Meu Destino e Sem Direção.

Além dos shows, a ExpoAqui 2025 conta com rodeio profissional, feira agropecuária, leilões de gado, palestras técnicas, gastronomia típica e atrações culturais que valorizam a tradição pantaneira.

O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, e movimenta a economia local, atraindo visitantes de várias regiões do Mato Grosso do Sul.

