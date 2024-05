12ª Sessão Ordinária da Câmara é marcada por votações e homenagens a PMs

Sessão Legislativa desta terça-feira (14) / Ryan Santos / O Pantaneiro

Na noite de terça-feira, dia 14, a Câmara de Vereadores de Aquidauana conduziu sua 12ª Sessão Ordinária, marcada pela votação de projetos de lei importantes e pela apresentação de diversas indicações.

A sessão contou com a presença dos seguintes parlamentares: Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara; Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro secretário; Chico Tavares (PT), segundo secretário; além dos vereadores Professor Clériton Alvarenga (PSDB), Everton Romero (PSDB), Tião Melo (PV), Valter Neves (PP), Marquinhos Taxista (PT), Anderson Meireles (PSD) e Wezer Lucarelli (PSDB).

Devolução de R$ 300 mil ao Executivo Municipal

Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Nilson Pontim (PSDB), anunciou a devolução de R$ 300.000,00 à Prefeitura Municipal. Esta devolução de recursos do duodécimo foi oficializada em uma reunião das Comissões Permanentes da Casa na segunda-feira (13).

"O valor servirá como aporte para o Poder Executivo investir em obras que serão entregues à população de Aquidauana nos próximos dias. Neste ano, com o aval dos demais vereadores, conseguimos consolidar a devolução de R$ 710.000,00 ao Executivo de forma antecipada", explicou Nilson Pontim. Ele destacou que, por meio do diálogo com o prefeito Odilon Ribeiro, os vereadores entenderam a importância dessa antecipação para a conclusão de serviços, como a reforma do Asilo São Francisco e a aquisição de equipamentos para melhorar a qualidade de vida dos idosos acolhidos pela entidade.

Homenagem aos Policiais Militares

Os vereadores aprovaram uma Moção de Aplauso para os Policiais Militares Douglas Oliveira dos Santos (2º SGT), Diógene de Oliveira Soares (2º SGT), José Edson da Silva (1º SGT), Osmar Vasconcelos Lima (CB), Tiago Franco Chaparra (CB) e Joanderson Arguelho da Silva (CB). A honraria, proposta pelo vereador Humberto Torres, foi aprovada por unanimidade, reconhecendo a atuação do Canil Setorial da Força Tática do 7º BPM no atendimento a um caso de violência doméstica.

Policias Militares são homenageados com Moção de Aplauso

Instalação de Placas de Sinalização no Bairro Nova Aquidauana

O vereador Marquinhos Taxista encaminhou uma reivindicação ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Gomes da Silva Filho, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro. Ele solicitou um estudo para a instalação de placas de sinalização na Rua Alagoas com Aniceto Rondon e na Rua José dos Santos, no bairro Nova Aquidauana. Segundo o vereador, a falta de sinalização representa um risco significativo para a segurança de motoristas e pedestres.

Alerta para Incêndios Florestais no Pantanal

O vereador Reinaldo Kastanha enviou um ofício ao Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Jaime Verruck, solicitando apoio no combate aos incêndios florestais na região do Pantanal. Kastanha destacou que as mudanças climáticas e a seca estão agravando a situação na região.

Projeto de Lei "Banca do Esporte"

O vereador Professor Clériton Alvarenga apresentou o projeto de lei "Programa Banca do Esporte". O projeto visa arrecadar calçados e materiais esportivos para serem doados a projetos sociais de Aquidauana, incentivando a prática de atividades físicas.

Solicitação de Iluminação Pública

O vereador Anderson Meireles solicitou ao Executivo a instalação de lâmpadas de LED na Rua Dantas Nascimento, na Vila Cidade, e postes com luminárias na expansão da Rua Quintino Bocaiuva com a Bichara Salamene, próximo à passagem de nível recentemente liberada. Meireles justificou que a iluminação pública é essencial para garantir a segurança e mobilidade da comunidade.

