16ª Sessão da Câmara destaca indicações e homenagens a zootecnistas

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Na noite de terça-feira, dia 28, a Câmara de Vereadores de Aquidauana realizou sua 16ª Sessão Ordinária, destacando-se pela votação de projetos de lei importantes, apresentação de diversas indicações e uma Moção de Aplauso em homenagem a 30 zootecnistas pelos relevantes serviços prestados ao município.

Estiveram presentes na sessão os seguintes parlamentares: Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara; Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro secretário; além dos vereadores Sargento Cruz (PP), Professor Clériton Alvarenga (PSDB), Everton Romero (PSDB), Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), Tião Melo (PV), Valter Neves (PP), Marquinhos Taxista (PT), Anderson Meireles (PSD) e Wezer Lucarelli (PSDB).

Moção de Aplauso destaca 30 anos do Curso de Zootecnia em MS

Durante a sessão, o vereador Humberto Torres (PSDB) apresentou uma Moção de Aplauso em homenagem aos zootecnistas, celebrando os 30 anos de implantação do primeiro Curso de Zootecnia no Estado de Mato Grosso do Sul. A moção, conforme o Art. 168, §1º, inciso VI do Regimento Interno, reconhece a importância do curso para o município e os relevantes serviços prestados por 30 profissionais da área em Aquidauana.

A homenagem incluiu a Professora Dra. Tânia Mara Baptista dos Santos, Coordenadora do Curso de Zootecnia da UEMS, e a Professora Dra. Deliane Cristina Costa, Coordenadora-Adjunta, destacando suas contribuições para o sucesso e funcionamento do curso ao longo de três décadas.

Moção de aplauso - Foto: CMA

Indicações dos Vereadores

O vereador Anderson Meireles (PSD) sugeriu à Secretaria de Assistência Social de Aquidauana uma parceria com igrejas locais para a realização de cursos de formação e capacitação nas áreas de gastronomia e artesanato. Meireles justificou a proposta com o interesse manifestado por líderes religiosos na implementação desses cursos.

O vice-presidente da Câmara, vereador Reinaldo Kastanha (PSDB), fez uma indicação ao executivo municipal para a manutenção das placas de orientação e destino na região central do município. Kastanha apontou a necessidade de conserto das placas que estão enviesadas, torcidas, inclinadas ou em risco de cair.

Por sua vez, o vereador Marquinhos Taxista (PT) encaminhou um pedido à Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais para o patrolamento e manutenção das vias rurais que ligam Retirinho a Porto Seriaco e das fazendas São Salvador a Barra Mansa.

A sessão demonstrou o comprometimento dos vereadores com a melhoria da infraestrutura e a valorização dos profissionais que contribuem para o desenvolvimento do município.

