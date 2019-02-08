Ciclista sofre fratura após ser atropelado por caminhão

Acidente
Crédito do vídeo: Da Redação
Ciclista de 47 anos ficou ferido depois de ser atingido por um caminhão 01/02/2019 na Rua XV de Agosto, sentido ao Detran em Aquidauana.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS