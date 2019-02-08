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Ciclista sofre fratura após ser atropelado por caminhão

Rhobson ADM

Publicado em 08/02/2019 às 16:01

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Crédito do vídeo: Da Redação

Ciclista de 47 anos ficou ferido depois de ser atingido por um caminhão 01/02/2019 na Rua XV de Agosto, sentido ao Detran em Aquidauana.

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