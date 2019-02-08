Despedida do Pe. Thiago Machado

LUTO
Crédito do vídeo: Da Redação
O cortejo do Padre Thiago Machado seguiu da Igreja Matriz Imaculada Conceição até o Aeroclube de Aquidauana, de onde o corpo segue para Curitiba-PR. Entre as últimas despedidas, a confirmação de realização de um projeto de paisagismo deixado como sugestão pelo padre.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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