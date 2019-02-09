Aquidauana e Região - Dia 23 de Março vem ai o 1º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor de Barretos. ????

Lembrando que o Hospital precisa de sua ajuda, são mais de 40.000 pacientes só do MS que vem para se tratar em Barretos.

O Hospital de Amor oferece o melhor tratamento no setor de oncologia da América Sul. Não deixe de participar, o Hospital de Amor espera você. ??????????????

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