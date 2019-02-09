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Crédito do vídeo: Da Redação
Aquidauana e Região - Dia 23 de Março vem ai o 1º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor de Barretos. ????
Lembrando que o Hospital precisa de sua ajuda, são mais de 40.000 pacientes só do MS que vem para se tratar em Barretos.
O Hospital de Amor oferece o melhor tratamento no setor de oncologia da América Sul. Não deixe de participar, o Hospital de Amor espera você. ??????????????
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS