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Nível do Rio Aquidauana - 5,50m • manhã 16 de Fevereiro de 2019 ???? #opantaneiro #noticias #aquidauana #anastácio #niveldorioaquidauana #video #rioaquidauana
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS