Com festa, Prefeitura e Governo do Estado reabrem ginásio de Aquidauana

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Crédito do vídeo: Felipe C. Benitez
Com grande festa, foi reinaugurado na noite desta quinta-feira o Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana. O espaço foi completamente revitalizado em parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Mais de duas mil pessoas compareceram para prestigiar o evento aberto com partida entre veteranos com a seleção de Aquidauana contra o time da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul. O craque Manoel Tobias, jogador de futsal aposentado que já foi o melhor do mundo pelo Brasil, jogou pelo time da casa e brilhou.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS