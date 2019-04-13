Com festa, Prefeitura e Governo do Estado reabrem ginásio de Aquidauana

Com grande festa, foi reinaugurado na noite desta quinta-feira o Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana. O espaço foi completamente revitalizado em parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Mais de duas mil pessoas compareceram para prestigiar o evento aberto com partida entre veteranos com a seleção de Aquidauana contra o time da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul. O craque Manoel Tobias, jogador de futsal aposentado que já foi o melhor do mundo pelo Brasil, jogou pelo time da casa e brilhou.