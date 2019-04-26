Indígenas fazem paralisação contra ‘marco temporal’ e reivindicam melhorias

Indígenas da Aldeia Córrego Seco, em Aquidauana, fazem manifestação desde as 6h desta quinta-feira (25) na MS-345, Rodovia que liga Aquidauana ao distrito de Cipolândia.

Dezenas de indígenas da etnia Terena participam da manifestação em prol de melhorias nas estradas da região e contra a adoção do “Marco Temporal” na demarcação de terras indígenas.