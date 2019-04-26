Indígenas fazem paralisação contra ‘marco temporal’ e reivindicam melhorias

Paralisação
Crédito do vídeo: Felipe C. Benitez
Indígenas da Aldeia Córrego Seco, em Aquidauana, fazem manifestação desde as 6h desta quinta-feira (25) na MS-345, Rodovia que liga Aquidauana ao distrito de Cipolândia.
Dezenas de indígenas da etnia Terena participam da manifestação em prol de melhorias nas estradas da região e contra a adoção do “Marco Temporal” na demarcação de terras indígenas.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS