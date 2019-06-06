Mulher é presa por matar e eviscerar cão de estimação para ‘tirar banha’

MAUS-TRATOS A ANIMAI
Crédito do vídeo: Felipe C. Benitez
Uma mulher foi presa nesta quarta-feira por maus-tratos a animais, depois de matar e eviscerar seu cão de estimação. A Polícia Civil acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) para que ela foi multada administrativamente. Os fatos ocorreram em Aparecida do Taboado.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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