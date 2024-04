8ª sessão da Câmara de Aquidauana é marcada por moções e indicações ao Executivo

Ronald Regis / O Pantaneiro

Na noite de terça-feira, dia 02, a Câmara de Vereadores de Aquidauana realizou sua 8ª Sessão Ordinária, que foi marcada por indicações diversas e a votação de projetos de lei de grande relevância. A sessão teve a presença de diversos parlamentares: Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara Municipal; Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro secretário; Chico Tavares (PT), segundo secretário; além dos vereadores Professor Clériton Alvarenga (PSDB), Sargento Cruz (MDB), Everton Romero (PSDB), Tião Melo (SOLIDARIEDADE), Valter Neves (PSD), Marquinhos Taxista (PDT) e Anderson Meireles (PSD).

Durante a sessão, o vereador Humberto Torres (PSDB) propôs ao Poder Executivo a realização de um estudo técnico para a implementação de pavimentação asfáltica com área de frenagem na Rua Bernardino Lopes, no trecho entre as ruas Mario Guerreiro e Francisco Trindade, além da instalação de uma lixeira na lateral da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, localizada no Bairro Santa Terezinha.

Por sua vez, o vereador Anderson Meireles (PSD) solicitou à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a construção de acostamentos na rodovia MS-450, que conecta os distritos de Camisão, Piraputanga e Palmeiras. Justificou a solicitação destacando o aumento do tráfego de caminhões, carros, motos e bicicletas, a falta de acostamentos na estrada e o fato de alguns motoristas insistirem em exceder o limite de velocidade, aumentando significativamente o risco de acidentes.

O vereador Everton Romero (PSDB) enviou um ofício ao gabinete do Senador Nelsinho Trad, à Senadora Tereza Cristina e ao Deputado Federal Beto Pereira, com o objetivo de solicitar recursos financeiros por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a reforma do Estádio Municipal Mário José Pinto de Souza.

Por fim, a necessidade de serviços de roçada e poda de galhos às margens da rodovia estadual MS-450, que liga a Vila Quarenta ao distrito de Camisão, foi uma demanda apresentada pelo vereador Valter Neves (PSD) ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio de Barros Albuquerque, com cópia para o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), por meio de uma indicação formalizada em plenário.



Moção de Congratulação é entregue para os organizadores do 1° Torneio da Diversidade

O vereador Marquinhos Taxista submeteu um pedido de Moção de Congratulações aos organizadores do 1° Torneio da Diversidade durante a sessão legislativa de terça-feira (02). Ele destacou que o objetivo era parabenizar os organizadores e colaboradores pelo sucesso do evento, realizado nos dias 30 e 31 de março de 2024, no bairro Vila Pinheiro.

A moção foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e prestou homenagens aos seguintes organizadores: Suzi Pereira (Igualdade para Todos), Diego Duarte Maciel, Valdemir dos Santos, Douglas Tofanelly, Suzy Pereira, Oracildo Pereira Martins, Juliana Miarro, Júlio Cesar Barros, Vilma Mendes, Mateus Eduardo, Lays Mendes e Cleber Ribeiro.

No total, 30 equipes participaram do torneio. As equipes vencedoras foram As Meninas da Vila de Anastácio, na categoria feminina, e Paiaguas F.C., na categoria masculina.

Veja o vídeo: