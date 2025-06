Acidente na MS-450 deixa duas mulheres feridas em Aquidauana

João Éric/O Pantaneiro

Ambas estavam em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro.

Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (17), por volta das 7h, na Estrada Parque MS-450, nas proximidades do Clube do Laço, em Aquidauana, deixou duas mulheres feridas.

Conforme as informações apuradas no local, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem realizada por um veículo sedan, que seguia no mesmo sentido da motocicleta — de Camisão em direção ao centro de Aquidauana.

Com o impacto, as ocupantes da moto caíram na pista e sofreram escoriações. Uma delas apresentava suspeita de fratura em uma das pernas e em um dos braços.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. Uma das mulheres foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana com o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Funcionários que realizavam serviços de limpeza na lateral da estrada presenciaram o momento da colisão e acionaram os bombeiros. Eles também ajudaram a sinalizar a via e organizar o tráfego até a chegada das autoridades. Equipes da Polícia Militar que atuam nos distritos também estiveram no local para dar suporte à ocorrência.

As causas do acidente serão investigadas.

Apesar da gravidade, as vítimas estavam conscientes durante o atendimento. O trânsito no trecho foi controlado e, após o socorro, voltou ao fluxo normal.

Veja o vídeo:

Confira mais fotos: