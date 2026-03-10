SantuÃ¡rio informa que suposto explosivo era apenas fogos indoor de um casamento

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro esclarece que, na manhã deste domingo (8), algum fiel acionou a Polícia Militar após confundir fogos indoor com um artefato explosivo.
Os fogos foram utilizados durante casamento realizado na noite anterior em suas dependências, próprios para ambientes internos e frequentemente utilizados em eventos.
A equipe policial compareceu ao local e todo o protocolo de segurança foi adotado e seguido pelo Santuário. Após a devida verificação, constatou que se tratava apenas de fogos indoor utilizados na celebração, não havendo qualquer risco ou ocorrência de natureza criminosa.
O Santuário agradece a atuação das autoridades e reforça que não houve qualquer situação de perigo, tratando-se apenas de um mal-entendido.
Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
O vídeo mostra o momento em que o padre orienta os fiéis a deixarem a igreja.
