Agricultura familiar em destaque: descubra os incentivos oferecidos em Aquidauana. Assista ao vídeo

"Descubra os incentivos da agricultura familiar em Aquidauana: assista ao vídeo e tenha sucesso na atividade!" / Jornal O Pantaneiro

A agricultura familiar tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento em todo o País. Em Aquidauana, por exemplo, muitas pessoas já se dedicam à atividade, mas ainda desconhecem os incentivos que podem receber para melhorar a produção, desde maquinário até orientação e cursos. A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Produção oferece suporte para o pequeno agricultor, com tratores fornecidos pela prefeitura, assistência técnica do Senar e cursos de capacitação.

Um dos maiores resultados da agricultura familiar em Aquidauana está nos assentamentos, onde o trator da prefeitura fica permanentemente no local para atender as necessidades dos agricultores. Além da comercialização dos produtos nas feiras livres e nos supermercados, o pequeno agricultor pode participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, contribuindo para oferecer uma alimentação saudável e adequada para as crianças das escolas da região.