Agricultura familiar ganha reforço com nova Patrulha Mecanizada em Camisão

Foi entregue no último sábado, dia 24, uma patrulha mecanizada rural ao Distrito de Camisão, em Aquidauana.

O equipamento custou pouco mais de R$ 261 mil, sendo R$ 81.800,00 oriundos de recursos próprios da prefeitura, somados à emenda parlamentar do deputado federal Dagoberto Nogueira, no valor de R$ 180 mil. Este recurso foi destinado atendendo ao pedido do prefeito Odilon Ribeiro, com o reforço da Câmara Municipal de Aquidauana, por meio de indicação do presidente do Legislativo, vereador Nilson Pontim.

A cerimônia de entrega ocorreu na quadra da Escola Municipal Franklin Cassiano, com a presença da comunidade do distrito, lideranças regionais, secretários municipais e dos vereadores Nilson Pontim, Wezer Lucarelli, Clériton Alvarenga, Humberto Torres, Chico Tavares, Everton Romero, Valter Neves e Anderson Meireles, além do prefeito Odilon Ribeiro e do deputado federal Dagoberto Nogueira.

Em entrevista à nossa equipe de reportagem, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, destacou que a entrega agilizará e melhorará a prestação de serviços para a agricultura familiar.

"Essa é uma agricultura que, aqui, conta com a região do Quilombola, em Furnas, além de todos os produtores rurais das chácaras vizinhas que necessitam desse auxílio para produzir ainda mais. E esse produto é de alta qualidade, destinado às nossas merendas, que a prefeitura pode e deve adquirir por sua excelente qualidade", ressaltou.

Além dele, o deputado federal Dagoberto Nogueira destacou a importância de colaborar com o trabalho do produtor e reforçou o envio de demandas aos municípios.

"Veja, não são apenas as nossas emendas individuais. Nós ajudamos os municípios com elas, mas também com as emendas coletivas da bancada, auxiliando muito o Governo do Estado. Destinamos R$ 360 milhões para o Governo estadual em obras estruturantes, abrangendo também segurança e educação. Portanto, a bancada tem um papel muito importante em auxiliar não apenas os municípios, mas também o Governo do Estado, considerando que somos um Estado carente, não industrializado. Assim, cada município enfrenta muitas dificuldades. Os prefeitos precisam fazer malabarismos para pagar a folha e honrar seus compromissos. Portanto, nós, deputados federais, devemos trabalhar arduamente para trazer recursos significativos para os municípios e para o Estado", enfatizou.

O presidente da Câmara, Nilson Pontim, expressou sua satisfação com a entrega e a importância da aliança entre as esferas políticas.

"Estamos aqui felizes realizando esta entrega aos produtores rurais do distrito de Camisão. Já realizamos outras entregas no município, incluindo nos Distritos de Cipolândia e Indaiá. Sentimo-nos gratos pelo prefeito Odilon nos ter atendido e pelo deputado Dagoberto concordar em trazer a emenda para cá. Essa parceria é muito importante e traz resultados positivos", concluiu.

