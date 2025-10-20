Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 13:43

Sucesso

Alegria e solidariedade marcam 1ª Corrida Unimed de Aquidauana

Sucesso do evento que comemorou os 40 anos da instituição superou expectativa de participantes e dos organizadores

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 09:20

Atualizado em 20/10/2025 às 10:16

Crédito do vídeo: Redação

O Pantaneiro

A tarde deste sábado (18) foi marcada por adrenalina, alegria e solidariedade em Aquidauana, com a realização da 1ª Corrida Unimed, evento que surpreendeu os organizadores pelo sucesso imediato. Cerca de 650 atletas participaram da competição, que teve inscrições esgotadas em apenas dois dias, refletindo o entusiasmo da população local e regional com a iniciativa.

Com um clima fresco ideal para a prática esportiva, a corrida integrou as comemorações dos 40 anos da Unimed e foi muito além de um simples evento esportivo. A programação contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e ainda as animadas corridas kids, que encantaram o público presente com a energia e alegria das crianças. A largada dos 10 km foi anunciada pelo Dr. Essi Leal, presidente da cooperativa, enquanto o Dr. Marcelo Nakamiti foi responsável pela largada dos 5 km e da caminhada.

Os vencedores das categorias masculino e feminino dos percursos de 10 km e 5 km foram premiados em uma cerimônia emocionante, que celebrou não só a conquista esportiva, mas também a união da comunidade em prol de saúde e diversão. Confira a relação dos atletas campeões em cada categoria:

10km - Masculino
1° lugar - Dionys Gleisson Benites
2° lugar - Ozeir Leguir Gomes
3° lugar - alexandro de Almeida Silva
4° lugar - Jailson Velasque Silva
5° lugar - Cacio Henrique Pires de Moraes

10km - Feminino
1° lugar - Flavia Ferreira da Silva
2° lugar - Luciana Vallejo da Silva
3° lugar - Diana Calves Dornelles
4° lugar - Catiane da Mota Mariani
5° lugar - Gisele Jara Amaral

5km - Masculino
1° lugar - Luiz Otávio Pereira Lopes
2° lugar - Luiz Flávio Ferreira Lopes
3° lugar - Josue Rafael dos Santos
4° lugar - Elton Rodrigues Anacleto da Silva
5° lugar - André Luiz Santos Sena

5km - Feminino
1° lugar - Marilene Silveira da Conceição
2° lugar - Eronilda Tatiane Baez Moreira
3° lugar - Francilly dos Santos Guimarães
4° lugar - Cristiane da Silva Costa
5° lugar - Suzana Batista Ferreira

Confira as imagens dos campeões da Corrida Kids:

A organização comemorou o sucesso da corrida e já confirmou a próxima edição do evento, que promete ser ainda maior. Para os organizadores, a resposta positiva do público reafirma o compromisso da Unimed com a promoção da saúde e da cidadania em Aquidauana.

Além de promover o bem-estar e o incentivo à prática de atividades físicas, a corrida teve um importante caráter social: foram arrecadados quase 1 tonelada de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições de caridade do município.
Junto à Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento contou com o patrocínio da Federação das Unimed´s MS, SICOOB, Sistema OCB /MS, Farmácia Popular, Laboratório LACA, Herbalife e apoio da Polícia Militar, 9º BEcmb, DETRAN-MS e Agencia Municipal Transito.

A Corrida Unimed entra para o calendário da cidade como um marco de celebração, esporte e solidariedade — um evento que começou com o pé direito e já deixou saudades.

