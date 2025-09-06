Mel do Pantanal faz parte da lista dos 100 produtos brasileiros com certificação de Identificação Geográfica / Apiário Santos

Há três anos, Gilberto decidiu dedicar-se exclusivamente ao apiário, deixando até mesmo a loja que mantinha em segundo plano.

O trabalho silencioso das abelhas no coração do Pantanal pode em breve ganhar o mundo. O apicultor Gilberto Adão dos Santos, de Aquidauana, se prepara para apresentar o mel do Pantanal em um evento internacional na Dinamarca, oportunidade que promete abrir portas para a valorização da produção regional.

“Com a instabilidade do país, não dá para contar com financiamento. Então foquei no apiário para ver acontecer, e graças a Deus está dando certo. Agora é retribuir: quero preparar kits de presente para agradecer todos que estão me ajudando”, afirma.

O produtor reconhece que a caminhada até aqui só foi possível com o apoio de amigos e da comunidade.

Para ele, cada contribuição, por menor que seja, é essencial. “Gratidão gera gratidão. Quem ajuda, também faz parte dessa conquista”, resume.

O sabor único do mel pantaneiro

Gilberto explica que a peculiaridade do mel do Pantanal está ligada à imensa diversidade de flores encontradas no bioma. “Aqui temos mais de 200 espécies catalogadas. As abelhas escolhem de onde retirar o néctar e, dessa seleção, nasce um mel com sabor e aroma únicos, totalmente diferentes de qualquer outro do Brasil”, destaca.

O Apiário Santos, propriedade de Gilberto em Aquidauana, já é referência na região. Agora, com a chance de mostrar o produto fora do país, ele acredita que o mel pantaneiro pode conquistar consumidores no exterior e abrir novos mercados para os pequenos produtores locais.

Como ajudar

Para permitir a participação no evento internacional, o apicultor conta com o apoio da comunidade. Contribuições podem ser feitas via Pix:

CPF: 757.987.780-53 – Gilberto Adão dos Santos

